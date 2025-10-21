מתי הדרבי? הלו"ז המלא של מכבי והפועל בהיכל

מערכת ONE
הישג עצום לקבוצות התל-אביביות ביורוליג. לאחר שנשלח מכתב מטעם אנשי מכבי תל אביב, שהיה גם בשם הצד האדום של העיר, הם הצליחו להחזיר את משחקי המפעל הבכיר בכדורסל האירופי החל מה-1 בדצמבר, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE.
אז מה יהיו המשחקים הראשונים אותם יארחו כל אחת מהקבוצות? הקבוצה של דימיטריס איטודיס תהיה הראשונה לשחק בהיכל, כשהיא תפגוש את וילרבאן כבר ב-4 בדמצבר, כאשר הצהובים מצידם, יארחו ממש את אותה קבוצה, כשבוע אחריהם ב-11 בדצמבר.
וזה לא הכל, גם הדרבי התל-אביבי הלוהט ישוחק כמובן בארץ הקודש. אחרי שניצחה במפגש הראשון בין השתיים, מכבי ת”א תארח את הפועל ב-5.3 למפגש אדיר בהיכל מנורה מבטחים.
לו”ז משחקי הבית המלא של שתי הקבוצות
הפועל ת”א:
4.12 - וילרבאן
16.12 - הכוכב האדום
30.12 - ז'לגיריס
9.1 - פריז
20.1 - אנדולו
29.1 - באיירן מינכן
5.2 - ולנסיה
26.2 - מילאנו
19.3 - וירטוס בולוניה
2.4 - פנאתינייקוס
7.4 - פנרבחצ'ה
9.4 - אולימפיאקוס
מכבי ת”א:
11.12 - וילרבאן
18.12 - ולנסיה
15.1 - ז'לגיריס
22.1 - פנאתינייקוס
3.2 - פרטיזן בלגרד
12.2 - באיירן מינכן
5.3 - הפועל תל אביב
24.3 - פנרבחצ'ה
26.3 - דובאי
1.4 - אנדולו אפס
16.4 - וירטוס בולוניה