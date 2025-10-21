יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
208-259מכבי פ"ת1
205-159מכבי הרצליה2
1711-149הפועל כפר שלם3
167-119הפועל ראשל"צ4
156-159מ.ס קריית ים5
1512-179מ.ס כפר קאסם6
1411-159הפועל ר"ג7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
1018-159עירוני מודיעין10
1014-79בני יהודה11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

דן מורי על מאור בורג: למה הוא בבני יהודה?

קפטן הכתומים לשעבר דיבר על המצב העגום של הקבוצה ב"שיחת היום": "ידוע לי שהשקיעו הרבה כספים, חבל מאוד". על המנהל המקצועי: "לא הביא מה שמצופה"

|
דן מורי (עמרי שטיין)
דן מורי (עמרי שטיין)

לא רגוע בבני יהודה. אחרי הזכייה בגביע הטוטו, הכתומים קיוו לצאת לדרך חדשה גם בליגה אותו פתחו עם ארבעה הפסדים בשמונה משחקים, אך הבועה התפוצצה מהר מאוד עם 6:0 משפיל למכבי פתח תקווה, שהגדיל את הבור בו נמצאת הקבוצה. קפטן הקבוצה לשעבר, דן מורי, עלה לדבר על מצב המועדון בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את בני יהודה, זה כואב לראות איך שהיא נראית, יש תחושה גם שזה מועדון שלא רוצה לחזור לליגת העל, עם איך שהם מתנהלים.
”לא חושב, זה בדיוק הפוך. הם מאוד רוצים לעלות, משקיעים הרבה כספים, גם בכוורת המקצועית וגם בתלבושות אפילו, המועדון עקף מועדונים גדולים במרצ’נדייז וכאלה, התוצאות זה דבר והיפוכו”.

מסאי דגו לקח את הקבוצה כדי להחזיר את הליגה, זה לא קורה, איך אתה רואה את הדברים שהם צריכים לעשות?
”לקבוצות שעולות ליגה יש קו דרך, לי ידוע שהשקיעו הרבה בכספים ולי זה חבל מאוד”. 

הרכב של המנהל המקצועי (שחר גרוס)הרכב של המנהל המקצועי (שחר גרוס)

היה מנהל מקצועי, מאור בורג, משהו לא היה נכון בהתנהלות.
”בסופו של יום זה מבחן התוצאה. ברגע ששנתיים או יותר הוא שם והוא לא מביא את מה שמצופה, אין את הערך המוסף, אז השאלות זה למה הוא שם? האם צריך אותו? האם הוא מביא מה שצריך? הדיבורים שלו נשמעים יפים והכל נוח, אבל התוצאות עגומות. שמעתי גם מה קרה אחר כך ואני מגנה את זה, אוי ואבוי לנו שאוהדים פוגעים בציוד אישי של אנשים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */