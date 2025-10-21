דן מורי על מאור בורג: למה הוא בבני יהודה?

לא רגוע בבני יהודה. אחרי הזכייה בגביע הטוטו, הכתומים קיוו לצאת לדרך חדשה גם בליגה אותו פתחו עם ארבעה הפסדים בשמונה משחקים, אך הבועה התפוצצה מהר מאוד עם 6:0 משפיל למכבי פתח תקווה, שהגדיל את הבור בו נמצאת הקבוצה. קפטן הקבוצה לשעבר, דן מורי, עלה לדבר על מצב המועדון בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את בני יהודה, זה כואב לראות איך שהיא נראית, יש תחושה גם שזה מועדון שלא רוצה לחזור לליגת העל, עם איך שהם מתנהלים.

”לא חושב, זה בדיוק הפוך. הם מאוד רוצים לעלות, משקיעים הרבה כספים, גם בכוורת המקצועית וגם בתלבושות אפילו, המועדון עקף מועדונים גדולים במרצ’נדייז וכאלה, התוצאות זה דבר והיפוכו”.

מסאי דגו לקח את הקבוצה כדי להחזיר את הליגה, זה לא קורה, איך אתה רואה את הדברים שהם צריכים לעשות?

”לקבוצות שעולות ליגה יש קו דרך, לי ידוע שהשקיעו הרבה בכספים ולי זה חבל מאוד”.

הרכב של המנהל המקצועי (שחר גרוס)

היה מנהל מקצועי, מאור בורג, משהו לא היה נכון בהתנהלות.

”בסופו של יום זה מבחן התוצאה. ברגע ששנתיים או יותר הוא שם והוא לא מביא את מה שמצופה, אין את הערך המוסף, אז השאלות זה למה הוא שם? האם צריך אותו? האם הוא מביא מה שצריך? הדיבורים שלו נשמעים יפים והכל נוח, אבל התוצאות עגומות. שמעתי גם מה קרה אחר כך ואני מגנה את זה, אוי ואבוי לנו שאוהדים פוגעים בציוד אישי של אנשים”.