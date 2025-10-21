"צריך חוק שיאסור על הסתרת פנים ואמל"ח"

אירוע הדרבי התל אביבי האחרון הובילו לשפל חדש בספורט הישראלי בכלל, ובכדורגל בפרט, כשהמשחק, בהוראת המשטרה, בוטל עוד לפני שנשרקה שריקת הפתיחה. חבר הכנסת רון כץ, ממפלגת יש עתיד, אשר יזם את חוק הפלילים, עלה להתייחס לנושא בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

הצעת החוק על איסור אלימות בספורט מדברת על עניין איסור לכיסוי פנים, אסור לכסות פנים ביציע, וכמובן החמרת הענישה. לפי מה שאנחנו מבינים, תוקעים את החוק ולא מעלים אותה לכנסת, למה זה קורה?

”אתם צודקים, זה לא חוק חדש, זה לא בא בגלל הדרבי, זה מלפני כמה חודשים. התירוץ המקורי היה שביקשו רקע לראות כמה חודשים ולצערי משרד הספורט ישן, או שהוא לא צופה כמונו בכדורגל. זה חוק קריטי וחתומים עליו 80 חברי כנסת, מימין, מרכז ושמאל. זה חוק שאעלה שוב ביום ראשון ושזוהר (מיקי) יוכל לתמוך בזה”.

דיברת איתו לגבי ההעלאה הזאת שוב?

”לא קיבלתי תשובה חד משמעית. יושב ראש ועדת החינוך חתום על זה גם כן איתי, ח”כ (סימון) דוידסון גם יקיים ועדת חירום בעקבות הדרבי. כולם מסכימים איתי שמשפחות באות לצפות בכדורגל ואז מפחדות שפרשים רודפים ולפחד אם הם יצליחו להגיע לרכב. צריך חוק שיאסור על הסוואת פנים, ושתהיה ענישה אמיתית. לא יכול להיות שהמשטרה תלך על הפתרון הקל ולבטל את המשחק, במקום לטפל בזה”.

המשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

על איזו ענישה מדובר? מה אתה דורש?

”אני אומר קודם כל, כל עבירה של הכנסת אמל”ח או הסתרת פנים, תהיה ענישה משמעותית של קנס וגם מאסר בפועל”.

מה הסיכוי שיקדמו את זה? או שייקחו עניינים של קואליציה-אופוזיציה או שייקחו אחידות?

”חתומים 80 חברי כנסת. לא יכול להיות שייכנסו עם אבוקות בלי שרואים את זה, אם צריך אז שהמועדונים יוסיפו כסף ושאם צריך שישלמו קנס. תכניסו כלבים, יודעים איך לאבטח דברים וזה לא היה קורה בשום מקום אחר, אז אם מזלזלים בספורט אז גם המשטרה צריכה לתת תשובות”.

שוטרי משטרת ישראל על הדשא (רדאד ג'בארה)

פנית לבן גביר?

”פניתי אליו ואני אפנה אליו שוב כי לא יכול להיות שהוא יעשה סרטונים בטיקטוק ולא יטפל בזה. אני לא מביא את הילד שלי, בן חמש, בגלל זה. לא רוצה להגיע למצב שיזרקו עליו חפץ או משהו, זה לא יכול לקרות במדינה. אני פונה למיקי זוהר שיתמוך, פונה לבן גביר שייתן הדגשה למשטרה מה נכנס למגרשים, זה מסכן חיים איך שפינו אותם בראשון, היו שם דברים שהיה אסור שייאמרו, היה מחדל ומגדל קלפים שהתפרק, זה התחיל מרשלנות של חוסר פיקוח”.