יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:48
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"צריך חוק שיאסור על הסתרת פנים ואמל"ח"

ח"כ רון כץ לתוכנית שיחת היום: "לצערי משרד הספורט ישן, 80 ח"כים תומכים. לא יכול להיות שהמשטרה תלך לפתרון הקל, אם צריך שתקנוס את המועדונים"

|
ח
ח"כ רון כץ (פרטי)

אירוע הדרבי התל אביבי האחרון הובילו לשפל חדש בספורט הישראלי בכלל, ובכדורגל בפרט, כשהמשחק, בהוראת המשטרה, בוטל עוד לפני שנשרקה שריקת הפתיחה. חבר הכנסת רון כץ, ממפלגת יש עתיד, אשר יזם את חוק הפלילים, עלה להתייחס לנושא בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

הצעת החוק על איסור אלימות בספורט מדברת על עניין איסור לכיסוי פנים, אסור לכסות פנים ביציע, וכמובן החמרת הענישה. לפי מה שאנחנו מבינים, תוקעים את החוק ולא מעלים אותה לכנסת, למה זה קורה?
”אתם צודקים, זה לא חוק חדש, זה לא בא בגלל הדרבי, זה מלפני כמה חודשים. התירוץ המקורי היה שביקשו רקע לראות כמה חודשים ולצערי משרד הספורט ישן, או שהוא לא צופה כמונו בכדורגל. זה חוק קריטי וחתומים עליו 80 חברי כנסת, מימין, מרכז ושמאל. זה חוק שאעלה שוב ביום ראשון ושזוהר (מיקי) יוכל לתמוך בזה”.

דיברת איתו לגבי ההעלאה הזאת שוב?
”לא קיבלתי תשובה חד משמעית. יושב ראש ועדת החינוך חתום על זה גם כן איתי, ח”כ (סימון) דוידסון גם יקיים ועדת חירום בעקבות הדרבי. כולם מסכימים איתי שמשפחות באות לצפות בכדורגל ואז מפחדות שפרשים רודפים ולפחד אם הם יצליחו להגיע לרכב. צריך חוק שיאסור על הסוואת פנים, ושתהיה ענישה אמיתית. לא יכול להיות שהמשטרה תלך על הפתרון הקל ולבטל את המשחק, במקום לטפל בזה”.

המשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)המשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

על איזו ענישה מדובר? מה אתה דורש?
”אני אומר קודם כל, כל עבירה של הכנסת אמל”ח או הסתרת פנים, תהיה ענישה משמעותית של קנס וגם מאסר בפועל”.

מה הסיכוי שיקדמו את זה? או שייקחו עניינים של קואליציה-אופוזיציה או שייקחו אחידות?
”חתומים 80 חברי כנסת. לא יכול להיות שייכנסו עם אבוקות בלי שרואים את זה, אם צריך אז שהמועדונים יוסיפו כסף ושאם צריך שישלמו קנס. תכניסו כלבים, יודעים איך לאבטח דברים וזה לא היה קורה בשום מקום אחר, אז אם מזלזלים בספורט אז גם המשטרה צריכה לתת תשובות”.

שוטרי משטרת ישראל על הדשא (רדאד גשוטרי משטרת ישראל על הדשא (רדאד ג'בארה)

פנית לבן גביר?
”פניתי אליו ואני אפנה אליו שוב כי לא יכול להיות שהוא יעשה סרטונים בטיקטוק ולא יטפל בזה. אני לא מביא את הילד שלי, בן חמש, בגלל זה. לא רוצה להגיע למצב שיזרקו עליו חפץ או משהו, זה לא יכול לקרות במדינה. אני פונה למיקי זוהר שיתמוך, פונה לבן גביר שייתן הדגשה למשטרה מה נכנס למגרשים, זה מסכן חיים איך שפינו אותם בראשון, היו שם דברים שהיה אסור שייאמרו, היה מחדל ומגדל קלפים שהתפרק, זה התחיל מרשלנות של חוסר פיקוח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */