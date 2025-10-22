יום רביעי, 22.10.2025 שעה 16:59
"אנו רוצים להפוך את הספורטיאדה לבינלאומית"

מנכ"לית מרכז הפועל ל"שיחת היום": "ביטול מרכזי הספורט? מי שלא מבין, שלא ידבר". וגם: הקושי בלהרים את האירוע, הרגע המרגש שראתה וההתרחבות לחו"ל

|
כנרת צדף (רדאד ג'בארה)
כנרת צדף (רדאד ג'בארה)

אחרי שנתיים של דחייה בעקבות המלחמה שפקדה אותנו, הספורטיאדה ה-41 יצאה לדרך היום (רביעי) באילת, עם כ-10,000 אנשים שלוקחים חלק בתחרויות השונות. מנכ”לית מרכז הפועל, כנרת צדף, האחראית לאירוע הענק, עלתה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

את נושמת?
”עכשיו כן, שלוש שנים לא, אבל כשזה יצא לדרך והמרוצים יצאו לדרך אז אנחנו מאושרים”.

כל החברות החזקות במשק נמצאות, בתי המלון מלאים, ספרי לנו על התחושות והרגשות ומה צפוי שנראה שם?
”הדבר הכי מרגש שראיתי זה חייל שמשחק בבנק לאומי, הוא יצא מהמילואים, בא עם מדים לשחק במגרש, שני הילדים שלו צפו בו, זה מסמל הכל. הערך והמשמעות שיש בעיסוק בספורט לאנשים שעובדים, שזו האוכלוסייה, זה אומר הכל. אנשים שבאו לפה ושאלו כמה אנשים יש פה, זה אותה כמות כמו האולימפיאדה, 10,000 איש ואנשים משחקים עד הלילה, צבוע באדום, כל בכירי המשק פה ומבינים את החשיבות”.

הקהל בספורטיאדה (רדאד גהקהל בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)

כמה היה קשה להרים את האירוע? זה נדחה בזמן המלחמה.
”אני חושב שהשנה הקושי היה יותר מורלי, המותג ביטל את זה פעמיים בגלל המלחמה וזה להקים את האירוע, ביטלנו 10 ימים לפני ופעם אחרת לפני שלושה שבועות, לשמור על המותג זה קשה. אני הסתכלתי בבמה על האנשים, הודיתי להם שהם הצביעו ברגליים והם באו לפה, אז המותג חזק יותר מכולנו”.

התקציב הוא כ-40 מיליון שקלים נכון? זה תקציב ענק.
”כן, תקציב ענק בהתאם לכמות האנשים שמשתתפים פה, העלויות, תוכניות מקצועיות, אנשי מקצוע, ציוד, לינה. מדובר על מפעל ענק שהלוואי והמדינה תבין ותכיר בזה”.

יש אנשים שאומרים לבטל את מרכזי הספורט.
”אני מזמינה אותם עוד היום לאילת, קל לדבר מהצד בלי להבין, אז מי שלא מבין עדיף שלא יגידו, מי שמכיר ורואה את העשייה לא יגיד את זה. זה אנשים שיש להם את העסקנות של פעם, המרכז של הפועל וגם השאר, זה ממש לא כמו הדימוי של פעם, אנחנו עברנו תהליך, התמקצעות, אני גאה בכולם, בכל אחד פה וכל מה שחשוב לנו זה לקדם את הספורט”.

כנרת צדף (רדאד גכנרת צדף (רדאד ג'בארה)

מה את רואה מעבר לספורטיאדה? מה השלב הבא?
”אני שמחה לבשר שיש נציג מאוסטרליה ואנחנו רוצים להפוך את זה לבינלאומי, ואני שמחה להכריז שמרכז הפועל מחזירה עטרה ליושנה ומקימים סניפים בחו”ל, אנחנו רוצים לחזק את הקשר עם יהודי התפוצות”.

אז את מתחרה במכבייה.
”אני מתעסקת באדם העובד, אנחנו רוצים לגרום לאנשים שלא רגילים לעשות ספורט וכו’, להביא אותם למגרשים”.

