בדרך לליגת העל? פתיחה נהדרת לבית"ר נהריה

בעוד קבוצות כדוגמת הפועל חיפה, הפועל עכו, הפועל עפולה, בית"ר טוברוק והפועל נוף הגליל מחפשות עצמן עדיין בליגה הארצית לנערים ג' צפון, הרי שבית"ר נהריה, אותה מאמן שחקן הכדורגל מן העבר, והיב כיאל (52), מוליכה את הטבלה ביד רמה עם שבעה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ו-22 נקודות ליגה בשמונה משחקים.

אתמול (שני), במסגרת המחזור השמיני בליגה הארצית לנערים ג' צפון (שנתון 2011), המשחק שפתח את המחזור היה בין בית"ר נהריה, המוליכה, לבין מ.כ נהלל יזרעאל. אל המשחק, שהחל בשעה 18:00 הגיע השופט פנדי מימון, הדרוזי המוערך במחוז צפון באיגוד. לאחר ארבע דקות משחק בלבד, החבורה של כיאל עלתה ליתרון של 0:1 משער של יהב יהושוע.

התוצאה נשארה בעינה עד תום המחצית הראשונה. בחצי השני, בית"ר נהריה איבדה צמד שחקנים, הרי שיהב יהושוע, כובש השער הראשון בהתמודדות ואיתי מסרטי, ראו את הכרטיס הצהוב השני נשלף לעברם. למרות זאת, בחיסרון מספרי, עם תשעה שחקנים בלבד, הקבוצה הצפונית עלתה בדקה ה-70 ל-0:2 משער של רונן קצ'ניוק.

בדקה ה-76, שחקניו של עידן ויצמן צימקו את התוצאה משער של רואי חוש. בנהלל יזרעאל לא הצליחו לחזור להתמודדות ולהשיג, לכל הפחות, תוצאת תיקו ורשמו את הפסד הליגה השלישי שלהם העונה כשהם ניצבים, לעת עתה, במקום ה-10 בטבלה. טוברוק, נשר וגליל גולן יכולות לחלוף על פניה, באם ינצחו וישיגו שלוש נקודות מול יריבותיהן, עכו, בני יפיע ועמק חפר, בהתאמה.

שחקני בית'ר נהריה חוגגים (שאדי עואד)

נוכח התוצאה, בית"ר נהריה במקום הראשון כאמור, כשלרשותה 22 נקודות. אחריה, במקום השני, נמצאת הפועל חיפה, לה שבעה משחקים ו-18 נקודות ליגה. במסגרת המחזור הנוכחי, הפועל חיפה לא תשחק, הרי שהיא חופשית השבוע, נוכח מספר אי-זוגי בליגה (19 קבוצות). גם לאחר המחזור הנוכחי, החבורה של כיאל תישאר כקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה עד כה העונה.

בעונה החולפת, והיב כיאל, אימן את אותה קבוצה (ילדים א'), כשבאותה עת קטפה צלחת אליפות, והעונה היא ממשיכה בדרכה עם רוב מוחלט מעונה שעברה. בעונת 2020/21 הגיע המאמן למחלקת הנוער של בית"ר נהריה ומאז עושה במועדון חיל. בעונת 2012/13 פרש ממשחק כדורגל פעיל, אחרי ששיחק בעיקר בליגות הנמוכות ובליגה הארצית, כשהייתה עוד קיימת, רגע לפני סגירתה בשנת 2009.

לאחר ההתמודדות והניצחון השביעי במספר מצידה של בית"ר נהריה, והיב כיאל מסר ל-ONE: "חבורה של גברים אחד אחד. בתשעה שחקנים כמעט מחצית שלמה ועדיין לתת גול ולנצח, מעיד על האופי של הקבוצה. מדובר בקבוצה שלא הפסידה שנתיים וחצי רצוף, חוץ ממשחק גביע המדינה בשנה שעברה".

האתגר הוא לא רק היריבה, אלא הילדים הצעירים מתחרים עם עצמם ולא רוצים לקטוע את הרצף הניצחונות ורצף אי-ההפסדים. סימנו לעצמנו מתחילת העונה לעלות ליגה. ננסה לעמוד במטרות ולשים את בית"ר נהריה על המפה הספורטיבית. אנחנו לא מפחדים להצהיר שאנחנו הקבוצה הכי טובה בליגה".

והיב כיאל (צילום: שאדי עוואד)

הרכב בית"ר נהריה: ניצן פרץ (ש), יהב יהושוע, איתי מסרטי, לידור איטקין (ק), אוסאמה מוסא, רונן קצ'ניוק, חוסיין סעד, אליאן סגלין, עומר מרלי, עידו באבא ושוהם שוהם סבהט. הוחלפו: רונן קצ'ניוק, עומר מרלי ושוהם סבהט. מחליפים: ליאב קרופרו, סטניסלב ליפקין ושלו באבא. בספסל: רון גורמך, מוחמד כיאל, ג'ואד דולה, סרי נסר, מוחמד אסדי ואחמד נאגר. מאמן: והיב כיאל.

הרכב מ.כ נהלל יזרעאל: אוראל פאם (ש), עומר קלי, עידו מנדלוביץ, אושרי נזרי, רואי חוש (ק), יהב שני, יובל פרופר, איתי נמירובסקי, ירוסלב פיסקון, איתי שטח ואוראל לוי. הוחלפו: עומר קלי, עידו מנדלוביץ, אושרי נזרי, יהב שני, יובל פרופר, ירוסלב פיסקון ואיתי שטח. מחליפים: ברק גל, זוהר פנסו, יותם וקנין, ינאי ברכה, ליאל דמטה, תום הירש ועמית דנה. בספסל: אבישי זאכוט ויאיר מלכה. מאמן: עידן ויצמן.

משחקים נוספים שעתידים להתקיים, במסגרת המחזור השמיני:

עירוני נשר – מ.ס בני יפיע (21/10, אצטדיון נשר, 16:00)

מכבי עמק חפר – מ.כ גליל גולן (21/10, יישוב בת חפר, 17:30)

הפועל נוף הגליל – מכבי ברקאי (21/10, הסינתטי החדש נוף הגליל, 18:00)

הפועל עכו – בית"ר טוברוק (21/10, הפועל חדש עכו, 18:30)

בית"ר חיפה – מ.ס רשת מתנ"סים טבעון (21/10, אבי רן חיפה, 18:50)

הפועל עפולה – מכבי אחי נצרת (21/10, הסינתטי עפולה, 19:00)

מכבי חיפה גולדשנפלד – הפועל בני אעבלין (22/10, מעגן מיכאל, 19:30)

מכבי צור שלום קריית ביאליק – הפועל עירוני כרמיאל (25/10, צור שלום, 15:00)

הפועל חיפה היא הקבוצה החופשית במסגרת המחזור הנ"ל