יום שלישי, 21.10.2025
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

דיווח: אנדריק יושאל מריאל מדריד בחודש ינואר

פבריציו רומאנו טוען שהכישרון הברזילאי של הבלאנקוס צפוי לצאת בהשאלה, כאשר המטרה שלו היא להתחיל לשחק על מנת לקבל זימון מקרלו אנצ'לוטי למונדיאל

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

כשהוא חתם בריאל מדריד רבות דובר על הכישרון שנקרא אנדריק, אבל לא קל כל כך להתאקלם ולקבל צ’אנס במועדון גדול שכזה. אמנם הברזילאי הוכיח את עצמו בכמה מקרים כשעלה, אבל בסוף כשקיליאן אמבפה משחק כחלוץ, קשה מאוד להביע חותם בהרכב הפותח ולקבל דקות באופן רציף.

אז נראה שיש פיתרון וזה להשאיל את השחקן, ואכן היום (שלישי) פבריציו רומאנו מדווח שאנדריק רוצה להיות מושאל בחודש ינואר הקרוב, ושריאל מדריד לא תעמוד בדרכו. המטרה של הברזילאי היא לצבור דקות משחק בחצי השני של העונה, על מנת לקבל מקרלו אנצ’לוטי את הזימון למונדיאל בקיץ.

מאז שהגיע לבירת ספרד, החלוץ הברזילאי בן ה-19 ערך 37 הופעות במדים הלבנים, בהן הוא הצליח למצוא את הרשת שבע פעמים והוא הוסיף עוד בישול אחד למאזן הזה. לפני כן, הוא רשם 82 משחקים בפלמייראס עם 21 שערים ושלושה בישולים, ויש לו כבר שלושה שערים ב-14 הופעות בנבחרת ברזיל.

