"אם אדם ידע שהוא ייענש זה יהיה תמרור אזהרה"

אחרי אירועי הדרבי התל אביבי שפוצץ, ב-ONE נחשף לראשונה כי ביום ראשון הקרוב, הצעת החוק להחמרת הענישה על שימוש באמצעים פירוטכניים של ח”כ יוליה מלינובסקי ממפלגת “ישראל ביתנו”, תעלה לדיון בוועדת השרים של הממשלה. חברת הכנסת סיפרה יותר פרטים על המאבק שלה נגד הפורעים בתוכנית “שיחת היום ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה שלומך?

”בין האירועים אתה יודע”.

בין הקרקס בכנסת.

”בין הדברים החשובים בכנסת לבין מה שקורה”.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

ראיתי את אמסלם איך הוא מגיב ומה שקורה שם.

”נטפל במה שבידנו, גם מה שראינו בתל אביב זה מזעזע, עזבו רגע את המשטרה וההתנהלות, זה ידובר רגע וצריך בדיקה נפרדת, אבל גם האוהדים, אם אני רוצה ללכת לאצטדיון עם הילדים, שאני חושבת על זה שזה יקרה שיזרקו רימוני עשן ועל הדרך יפגעו בי, אז בחיים לא נלך. מה חסר מלחמות לאנשים? הם לא הוציאו את כל האדרנלין בעזה ובלבנון? הם צריכים את אירועי הספורט לזה? הזוי ומעצבן”.

אם את יכולה לספר מה הצעת החוק שלך אומרת והפרוצדורות שיקרו ביום ראשון? והאם את זוכה לתמיכה מהקואליציה?

”אתה תיארת במדויק את הצעת החוק, יש כאלה שיגידו שזה לא יעזור, אני מאמינה בהרתעה, אני מאמינה שאם יש אדם שילך לכל אירוע ספורט אחר עם אבוקה ופירוטכניקה, וירצה להשתמש, והוא יודע שהוא עלול להיכנס לכלא או לשלם קנס, זה מספיק תמרור אזהרה.

“לפעמים צריך להגיד לאנשים, זה כמו קנסות, אם יש קנסות ואכיפה אז מן הסתם שלא תשתמש בטלפון בנהיגה או תיסע לאט יותר, יש כאלה שיפרו את החוק וצריך לטפל, אבל רוב האנשים לא ירצו להיכנס לזה, פרוצדורה היא כזאת – העליתי לוועדת חקיקה, מקווה שהשרים יתמכו ואם לא, אז וועדת מליאה ביום רביעי, אני לא מחויבת, דיברו על זה שזה מינואר ולא במקרה אני עושה את זה עכשיו.

מיקי זוהר. יעשה הכל כדי לתמוך (חגי מיכאלי)

“הייתי בשיח עם מיקי זוהר כדי להגיב על הצעת חוק ממשלתית ולהרחיב את הדבר, זה לא קרה והיה קשה לטפל בספורט בזמן המלחמה. היום דיברתי עם השר זוהר, עדכנתי אותו שאני מעלה את החוק, הוא מכיר את הנוסח, הוא אמר שזה מבורך ומתאים, והוא יעשה הכל כדי לתמוך, זו כבר בשורה. יש לי תמיכה של שר, מקווה ששאר השרים בוועדה יתגייסו”.

אנחנו מדברים על להעניש את הפורעים, אבל בסוף צריך למצוא ולתפוס אותם, וצריך מצלמת זיהוי פנים שלא מאשרים אותה במגרשים, אז האם החוק לא יהיה חסר שיניים?

”כשאני עשיתי חוק תמיד, אז אמרו לי שאין לי הטרדה על רקע לאומני נגיד, וגם זה אמרו שלא יאכפו והנה זה עובד בשטח. הנושא של זיהוי פנים זה אחר, זה לא בחוק הזה ויש ח”כים אחרים שמעלים את זה, זה פוגע בפרטיות אז צריך לחשוב על זה. צריך לראות איך אוגרים את המידע, זו טכנולוגיה אחרת, זה לא שאני חלילה נגד, אבל זה מורכב. אם ההרתעה תימשך ואחד שייתפס עם פירוטכניקה כי זה מסכן חיים, והוא ישלם 150 אלף קנס או ייכנס לכלא, זה כואב”.

בן גביר תומך?

”לא שוחחתי איתו. אני בשיח עם זוהר, אני מטפלת בין הנוח’בות וטיפולים שם לבין זה. המראות האלו, אתה יושב בבית, חסר בעיות? חסר אנשים שנפצעו? 30 אלף אוהדים, שמחה וכיף, הפכנו את זה למשהו, גם המשטרה וגם האוהדים, למשהו דוחה, אז אני רוצה לקדם את החוק הזה, מקווה שהשרים יאשרו, אם זה יאושר אז זה יהיה קל בוועדה, וזה יעבור מהר. גם תקשורתי שלא יהפכו את זה לאופוזיציה וקואליציה, כולנו בזה”.