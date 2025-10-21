יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

פיצוץ הדרבי יעלה להפועל תל אביב כמיליון ש"ח

חשיפת "שיחת היום": מועצת ההימורים צפויה להפחית למנהלת כ-700 אלף ש"ח על הביטול, סכום שיופחת מתקציב הפועל. בנוסף, תובע ההתאחדות דורש את הקנס

|
העשן בדרבי (שחר גרוס)
העשן בדרבי (שחר גרוס)

חשיפת “שיחת היום”. פיצוץ הדרבי התל אביבי יעלה להפועל תל אביב לא רק בהפסד טכני ובהפחתת נקודות, כפי שמבקש תובע ההתאחדות לכדורגל, אלא גם בפגיעה כספית משמעותית. מועצת ההימורים צפויה להפחית למנהלת הליגות לפחות כ-700 אלף שקל מההקצבה המגיעה לה בעקבות אי קיום המשחק, סכום שיופחת לבסוף מתקציב הפועל תל אביב.

ההפחתה צפויה להיות גבוהה אף יותר מהסכום שנגרע ממכבי חיפה בעקבות פיצוץ המשחק בעונה שעברה מול מכבי תל אביב. ההימורים על המשחק עמדו על כשלושה מיליון שקלים, וכל הפסדי מועצת ההימורים יילקחו בחשבון בדיון של ועדת החסויות, שתתכנס בקרוב כדי לקבוע את גובה ההפחתה.

בנוסף, תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, ביקש לקנוס את הפועל תל אביב ב-10,000 שקל בגין קריאות גזעניות, וב-184,000 שקל נוספים בגין הפעלת אמצעים פירוטכניים והשלכת לפחות 44 רימוני עשן ושני זיקוקים למגרש. בסך הכול, הדרבי עלול לעלות להפועל תל אביב ולבעלים אדמונד ספרא סכום של קרוב למיליון שקל.

