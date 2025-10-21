יום שלישי, 21.10.2025 שעה 11:40
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

בהפועל חיפה מצפים לכ-6000 אוהדי בית"ר

על אף התיקו המאכזב מול מ.ס אשדוד במחזור האחרון בבית, המועדון החיפאי מאמין כי קהל גדול יבוא לעודד את הירושלמים בסמי עופר. חטואל בתמונת ההרכב

|
שחקני הפועל חיפה שמחים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל חיפה שמחים (חג'אג' רחאל)

בהפועל חיפה יש שביעות רצון גדולה מהניצחון האחרון 1:2 מול מכבי בני ריינה ביום שבת. במועדון גם מאוד מרוצים מהעובדה שלקראת המחזור הקרוב מול בית"ר ירושלים בסמי עופר, הקבוצה נמצאת מרחק של שלוש נקודות בלבד מהקבוצה מהבירה. 

"זה משחק על שש נקודות. אם ננצח אותו אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום אחר לגמרי", אמרו גורמים בקבוצה החיפאית. במועדון מצפים לכ-6000 אוהדי בית"ר לפחות, שיגיעו לדחוף את הירושלמים למרות תוצאת התיקו של הצהובים-שחורים אתמול מול אשדוד.

מנגד, מצפים בהפועל חיפה לקהל ביתי של כ-4500-5000 אוהדי הקבוצה בסמי עופר. מי שמתקרב בצעדי ענק לתמונת ההרכב, הוא חלוץ הרכש רותם חטואל שמול ריינה נכנס שוב מהספסל ובישל את שער הניצחון לאיתי בוגנים, שהתכבד בכיבוש הבכורה שלו בליגת העל אחרי תקופה מאד ארוכה. 

רותם חטואל. בתמונת ההרכב (חג'אג' רחאל)
