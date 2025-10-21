יום שלישי, 21.10.2025 שעה 11:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"נבקש משחק חוזר, שהתוצאה תיקבע על הדשא"

הרוחות בהפועל ת"א עוד סוערות בעקבות אירועי הדרבי שבוטל עקב החלטת ממ"ז: "המשטרה לא מוכנה להודות בטעות, הגיע הזמן שהכדורגל לא יוכרע בבית הדין"

שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)

הרוחות בהפועל תל אביב עדיין סוערות בעקבות אירועי הדרבי התל אביבי שבוטל בעקבות החלטת ממ"ז תל אביב חיים סרגרוף. "התחושות עדיין קשות, המשטרה לא מוכנה להודות בטעות שלה כמה זאת הייתה החלטה פזיזה ומהירה", אמר גורם בהפועל.

במועדון לומדים כרגע את דברי התובע עו"ד גלעד ברגמן ויבקשו לדחות את הדיון בבית הדין בשבוע אחד כדי להכין את חומרי ההגנה באמצעות היועץ המשפטי עו"ד רועי רוזן. 

לפי מה שזה נראה כרגע, בחודורוב הולכים לדרוש מהדיינים משחק חוזר. "אנחנו נתמודד עם מה שיש, אבל בכל מה שקשור לתוצאת המשחק, הפסד טכני יהיה עוול לכדורגל הישראלי. אנחנו נבקש משחק חוזר, הגיע הזמן שהכדורגל פה יקבע על כר הדשא ולא בבית הדין", אמרו בהפועל.

התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב כשהאבוקות נפתחות ברקע (רדאד גהתפאורה של אוהדי הפועל תל אביב כשהאבוקות נפתחות ברקע (רדאד ג'בארה)
