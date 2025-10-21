יום שלישי, 21.10.2025 שעה 11:39
ספורט אחר

הספורטיאדה ה-41 של מרכז הפועל יוצאת לדרך

אחרי שנתיים של מלחמה, אירוע הספורט העממי הגדול בישראל הכולל 15 ענפי ספורט, חוזר לאילת עם כ-10,000 אנשים שייקחו חלק, כולל בעלי מוגבלויות

|
כנרת צדף (אורי עשור)
כנרת צדף (אורי עשור)

אירוע הספורט העממי הגדול בישראל יוצא לדרך. הספורטיאדה ה-41 של מרכז הפועל תיפתח הערב (שלישי) באילת, עם חגיגה ספורטיבית שתימשך חמישה ימים בעיר הדרומית בהשתתפות אלפי אנשים, לאחר שנדחה בשנתיים האחרונות בגלל המלחמה.

כ-10,000 פעילים, מתוכם כ-9,0000 ספורטאים, יגיעו ממאות מקומות עבודה מכל רחבי הארץ לאילת. מעל 200 ארגונים מהמגזר הציבורי והפרטי ישתתפו באירוע, שיהיה למעשה האירוע המרכזי של הליגה למקומות עבודה בשיתוף ההסתדרות.

המשתתפים יתחרו ב-15 ענפי ספורט, בין היתר בכדורגל, כדורסל, טניס, שחייה, ריצה וכדורשת. רוב הגברים ישחקו כדורגל עם כ-3,000 משתתפים בענף ורוב הנשים בכדורשת עם כ-1,500 שחקניות. גם המנכ״לים של הארגונים יירדו למגרש, כמו דינה בן טל מנכ״לית אל על שתעלה לשחק כדורשת ביחד עם עובדיה. בנוסף, בספורטיאדה יקחו חלק גם בעלי מוגבלויות. 

היום יתקיים ערב הפתיחה הרשמי באירוע חגיגי. המשחקים יתקיימו בימים רביעי, חמישי ושישי. אחרי שנתיים של מלחמה, בגללה נדחתה הספורטאידה, אירוע הספורט העממי הגדול של מרכז הפועל ייצא לדרך רשמית.

