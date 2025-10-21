יום שלישי, 21.10.2025 שעה 21:35
 בית 1 
6249-2973בחצ'שהיר קולג'י1
6212-2553א. לובליאנה2
5232-2443מנרסה3
5237-2423אריס סלוניקי4
5252-2513שלאסק וורוצלאב5
4247-2443רייר ונציה6
4294-2903קלוז'7
4285-2783הפועל ירושלים8
3291-2563נפטונאס9
3304-2463המבורג10
 בית 2 
6184-2333בורק1
6283-2973אולם2
5246-2713בשיקטאש3
4249-2603שמניץ4
4245-2543בודוצ'נוסט5
4256-2523טורק טלקום6
4255-2413פאניוניוס7
4263-2463לייטקבליס8
4262-2263טרנטו9
4256-2193לונדון ליונס10

רבע 2, 04:24: הפועל י-ם - שלאסק וורוצלאב 21:39

יורוקאפ, מחזור 4: חניכיו של יונתן אלון לוהטים. האדומים מירושלים פתחו פער על הפולנים, כאשר ג'ארד הארפר מוביל את הישראלים במשחק הביתי בבלגרד

|
יובל זוסמן (אורן בן חקון)
יובל זוסמן (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים, שנמצאת ברצף של ארבעה הפסדים בכל המסגרות כששניים מהם ביורוקאפ, רוצה להשיב את עצמה אל דרך המלך בשעה זו, כשהיא “מארחת” את שלאסק וורוצלאב במסגרת המחזור הרביעי בתחרות האירופית. האדומים- שחורים יחסרו את יונתן אלון, שהורחק בהפסד למנרסה.

הקבוצה הישראלית נמצאת במומנטום רע. אחרי שפתחה את העונה בצורה טובה בסך הכל, כשהיא בין היתר ניצחה פעמיים את מכבי תל אביב וגם במחזור הראשון ביורוקאפ, החבורה מהבירה נפלה לרצף שלילי שכלל הפסד במשחק ידידות מול הברוקלין נטס, עוד שניים באירופה, כשהאחרון היה בליגה נגד הפועל חולון על הבאזר.

מהצד השני, ניצבת הקבוצה הפולנית, שנמצאת דווקא במומנטום הפוך, עם שני ניצחונות רצופים גם בליגה וגם ביורוקאפ, שם יש לה רקורד חיובי. האורחת יודעת שהירושלמים מגיעים בכושר הכי גרוע שלהם מתחילת העונה, והיא כמובן תנסה לנצל את זה עד תום.

האדומים-שחורים כאמור יחסרו את המאמן הראשי שלהם, יונתן אלון, אחרי שזה הורחק במהלך הרבע הרביעי בו קרסה קבוצתו נגד מנרסה במחזור הקודם. ירושלים יודעת שכדי להפוך את המצב היא צריכה להיות מאוד מרוכזת היום, כשהיא לא רוצה לתת לכדור השלג להמשיך ולהיערם.

רבע ראשון: 15:18 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קארינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב, יובל זוסמן

חמישיית שלאסק וורוצלאב: נואה קירקווד, דג’ון דיוויס, קאדרה גריי, סטפן דורדביץ’, יאקוב ניזיול

המשחק נפתח עם שתי נקודות מהירות של סטפן דורדביץ’, לאחר מכן קאדרה גריי ניגש לקו וקלע פעמיים. הארפר העלה את הירושלמים לראשונה על הלוח דייק מאחורי הקשת. יובל זוסמן הוסיף שלשה משלו לזכות האדומים. נואה קירקווד סחט עבירה וקלע שתי זריקות עונשין. לאמב עם ג’אמפ שוט מהצבע צימק את התוצאה. 

ג’סטין סמית מקבל כדור מלאמב בצבע ועלה יפה לסל. סמית ביצע חסימה, יצא להתקפה שהסתיימה בדאנק של שחקן האדומים. רועי הובר ניגש לקו לאחר שסחט עבירה וקלע רק פעם אחת. סמית’ הוסיף וקלע בתוך הצבע. הפועל ירושלים פתחה מבערים. קאדרה גריי ניגש לקו ודייק פעמיים.

רבע שני:

הארפר הגיע חדר את הגנת וורוצלאב וקלע מהצבע. גריי ניגש לקו ודייק בשתי הזריקות. סקאפינצב סחט את העבירה וקלע פעמיים. 

