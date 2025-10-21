רבע 2, 04:24: הפועל י-ם - שלאסק וורוצלאב 21:39

הפועל ירושלים, שנמצאת ברצף של ארבעה הפסדים בכל המסגרות כששניים מהם ביורוקאפ, רוצה להשיב את עצמה אל דרך המלך בשעה זו, כשהיא “מארחת” את שלאסק וורוצלאב במסגרת המחזור הרביעי בתחרות האירופית. האדומים- שחורים יחסרו את יונתן אלון, שהורחק בהפסד למנרסה.

הקבוצה הישראלית נמצאת במומנטום רע. אחרי שפתחה את העונה בצורה טובה בסך הכל, כשהיא בין היתר ניצחה פעמיים את מכבי תל אביב וגם במחזור הראשון ביורוקאפ, החבורה מהבירה נפלה לרצף שלילי שכלל הפסד במשחק ידידות מול הברוקלין נטס, עוד שניים באירופה, כשהאחרון היה בליגה נגד הפועל חולון על הבאזר.

מהצד השני, ניצבת הקבוצה הפולנית, שנמצאת דווקא במומנטום הפוך, עם שני ניצחונות רצופים גם בליגה וגם ביורוקאפ, שם יש לה רקורד חיובי. האורחת יודעת שהירושלמים מגיעים בכושר הכי גרוע שלהם מתחילת העונה, והיא כמובן תנסה לנצל את זה עד תום.

האדומים-שחורים כאמור יחסרו את המאמן הראשי שלהם, יונתן אלון, אחרי שזה הורחק במהלך הרבע הרביעי בו קרסה קבוצתו נגד מנרסה במחזור הקודם. ירושלים יודעת שכדי להפוך את המצב היא צריכה להיות מאוד מרוכזת היום, כשהיא לא רוצה לתת לכדור השלג להמשיך ולהיערם.

רבע ראשון: 15:18 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קארינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב, יובל זוסמן

חמישיית שלאסק וורוצלאב: נואה קירקווד, דג’ון דיוויס, קאדרה גריי, סטפן דורדביץ’, יאקוב ניזיול

המשחק נפתח עם שתי נקודות מהירות של סטפן דורדביץ’, לאחר מכן קאדרה גריי ניגש לקו וקלע פעמיים. הארפר העלה את הירושלמים לראשונה על הלוח דייק מאחורי הקשת. יובל זוסמן הוסיף שלשה משלו לזכות האדומים. נואה קירקווד סחט עבירה וקלע שתי זריקות עונשין. לאמב עם ג’אמפ שוט מהצבע צימק את התוצאה.

ג’סטין סמית מקבל כדור מלאמב בצבע ועלה יפה לסל. סמית ביצע חסימה, יצא להתקפה שהסתיימה בדאנק של שחקן האדומים. רועי הובר ניגש לקו לאחר שסחט עבירה וקלע רק פעם אחת. סמית’ הוסיף וקלע בתוך הצבע. הפועל ירושלים פתחה מבערים. קאדרה גריי ניגש לקו ודייק פעמיים.

רבע שני:

הארפר הגיע חדר את הגנת וורוצלאב וקלע מהצבע. גריי ניגש לקו ודייק בשתי הזריקות. סקאפינצב סחט את העבירה וקלע פעמיים.