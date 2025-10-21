יום שלישי, 21.10.2025 שעה 21:34
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

דקה 92: ברצלונה - אולימפיאקוס 1:6

ליגת האלופות, מחזור 3: הקטלונים חוגגים במונז'ואיק. פרמין סיפק שלושער, לאמין ימאל כבש מהנקודה ורשפורד הוסיף צמד. אל כעבי רק צימק, הסה הורחק

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

ליגת האלופות חוזרת בשעה זו עם מפגש פיקנטי במיוחד, כאשר ברצלונה רוצה לחזור לנצח בליגת האלופות כשהיא מארחת את אולימפיאקוס במסגרת המחזור השלישי, לקראת הקלאסיקו הקרב ובא נגד ריאל מדריד.

הקבוצה הקטלונית ניצבת בפני ימים גורליים. אחרי שחזרה למסלול הניצחונות בליגה הספרדית כשגברה 1:2 דרמטי על ג’ירונה ביום שבת האחרון, היא רוצה לעשות אותו דבר גם בבמה המרכזית של אירופה. אחרי שקיבל שיעור במהלך יום הכיפורים מפאריס סן ז’רמן, האנזי פליק יודע שהיום הוא חייב להשיג שלוש נקודות במונז’ואיק, רגע לפני שהוא יוצא לסנטיאגו ברנבאו לקלאסיקו הגדול.

אחרי שקיבל שיעור במהלך יום הכיפורים מפאריס סן ז'רמן כשהקטלונים ספגו 2:1, האנזי פליק יודע שהיום הוא חייב להשיג שלוש נקודות במונז'ואיק, רגע לפני שהוא יוצא לסנטיאגו ברנבאו לקלאסיקו הגדול.

אלכס באלדה במהלך (IMAGO)אלכס באלדה במהלך (IMAGO)

בצד השני הקבוצה היוונית צמאה לחולל הפתעה גדולה ולהשיג את ניצחונה הראשון בטורניר, אחרי שבמחזור הפתיחה סיימה ב-0:0 עם פאפוס, ובמחזור הקודם ספגה 2:0 מארסנל.

מחצית ראשונה:

דקה 3: דניאל פודנס היה קרוב להפתיע את הקטלונים עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה, שצ’זני הגיב טוב והדף את הכדור.

זז'ול קונדה מול גלסון מרטינס (IMAGO)

דקה 5: מרקוס רשפורד כמעט נתן את היתרון בצד השני, כששחרר וולה נפלא מתוך הרחבה, אך לצערו הכדור חלף לצד המסגרת.

רשפורד לא מאמין (IMAGO)רשפורד לא מאמין (IMAGO)

דקה 7: שער! ברצלונה עלתה ל-0:1! מהלך נהדר של לאמין ימאל בתוך הרחבה הסתיים עם כדור ריבאונד לפרמין לופס, שלא התבלבל ומקרוב בעט פנימה.

השער של פרמין (IMAGO)השער של פרמין (IMAGO)
לאמין ימאל ופרמין חוגגים (IMAGO)לאמין ימאל ופרמין חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

דקה 33: מרקוס רשפורד עלה נהדר לכדור קרן ונגח טוב לכיוון הפינה הרחוקה, אך הכדור שרק ליד הקורה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

דקה 39: שער! ברצלונה עלתה ל-0:2! דרו הכניס כדור עומק מצוין לפרמין, שבקלילות מתוך הרחבה בעט חזק לרשת והשלים צמד!

פרמין לופס חוגג (IMAGO)פרמין לופס חוגג (IMAGO)
שחקני ברצלונה מאושרים (IMAGO)שחקני ברצלונה מאושרים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים את ה-0:2 (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים את ה-0:2 (IMAGO)

מחצית שנייה:

דקה 48: לאמין ימאל הכניס קרוס נהדר לרחבה, פרמין עלה מצוין לכדור ושחרר נגיחה טובה, אך צולקיס הגיב אפילו טוב יותר והציל לקרן.

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

דקה 50: שער! אולימפיאקוס צימקה ל-2:1! שעל של אל כעבי נפסל אחרי שה-VAR התערב וראה כי היה נבדל בזמן המהלך, אלא שלנבדל קדמה נגיעת יד ברחבה, השופט הצביע על הנקודה ואל כעבי דייק לקורה ופנימה!

איוב אל כעבי ממהר לקו האמצע (IMAGO)איוב אל כעבי ממהר לקו האמצע (IMAGO)
שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)

דקה 57: פרמין לופס צלל וסחט עבירה מסנטיאגו הסה, שעל לא עוול בכפו ראה את הכרטיס הצהוב השני והשאיר את אולימפיאקוס בעשרה שחקנים.

לאמין יאמל עם הכדור (IMAGO)לאמין יאמל עם הכדור (IMAGO)

דקה 68: שער! ברצלונה עלתה ל-1:3! מרקוס רשפורד סחט פנדל מצולקיס, לאמין ימאל לא התבלבל מהנקודה והחזיר את היתרון הכפול.

מרקוס רשפורד סוחט את הפנדל (IMAGO)מרקוס רשפורד סוחט את הפנדל (IMAGO)
מרקוס ראשפורד ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)מרקוס ראשפורד ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

דקה 74: שער! ברצלונה עלתה ל-1:4! מרקוס רשפורד קיבל כדור בתוך הרחבה והפציץ כדור חד ישר לרשת!

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

דקה 76: שער! ברצלונה עלתה ל-1:5! רוני ברדג’י הכניס כדור רוחב מצוין לפרמין לופס, שמתוך הרחבה השלים שלושער אדיר!

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

דקה 79: שער! הקטלונים מתפוצצים ועלו ל-1:6! מרקוס רשפורד השתחרר על סף הרחבה ושחרר כדור חד לפינה הקרובה וישר לרשת!

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קובראסי, אלחנדרו באלדה, דרו (פרנקי דה יונג, 59’), מארק קסאדו, לאמין ימאל, פדרי, פרמין לופס ומרקוס רשפורד.

הרכב אולימפיאקוס: קונסטנטינוס צולקיס, קוסטיניה, לורנצו פירולה, פאנגיוטיס רצוס, פרנסיסקו אורטגה (ברונו אוניימצ’י,53’), דני גרסיה, סנטיאגו הסה, גלסון מרטינס (חריסטוס מוצקיטיס, 46’), צ’יקיניו (דיוגו נסימנטו, 31’), דניאל פודנס ואיוב אל כעבי.

