דקה 92: ברצלונה - אולימפיאקוס 1:6

ליגת האלופות חוזרת בשעה זו עם מפגש פיקנטי במיוחד, כאשר ברצלונה רוצה לחזור לנצח בליגת האלופות כשהיא מארחת את אולימפיאקוס במסגרת המחזור השלישי, לקראת הקלאסיקו הקרב ובא נגד ריאל מדריד.

הקבוצה הקטלונית ניצבת בפני ימים גורליים. אחרי שחזרה למסלול הניצחונות בליגה הספרדית כשגברה 1:2 דרמטי על ג’ירונה ביום שבת האחרון, היא רוצה לעשות אותו דבר גם בבמה המרכזית של אירופה. אחרי שקיבל שיעור במהלך יום הכיפורים מפאריס סן ז’רמן, האנזי פליק יודע שהיום הוא חייב להשיג שלוש נקודות במונז’ואיק, רגע לפני שהוא יוצא לסנטיאגו ברנבאו לקלאסיקו הגדול.

אחרי שקיבל שיעור במהלך יום הכיפורים מפאריס סן ז’רמן כשהקטלונים ספגו 2:1, האנזי פליק יודע שהיום הוא חייב להשיג שלוש נקודות במונז’ואיק, רגע לפני שהוא יוצא לסנטיאגו ברנבאו לקלאסיקו הגדול.

אלכס באלדה במהלך (IMAGO)

בצד השני הקבוצה היוונית צמאה לחולל הפתעה גדולה ולהשיג את ניצחונה הראשון בטורניר, אחרי שבמחזור הפתיחה סיימה ב-0:0 עם פאפוס, ובמחזור הקודם ספגה 2:0 מארסנל.

מחצית ראשונה:

דקה 3: דניאל פודנס היה קרוב להפתיע את הקטלונים עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה, שצ’זני הגיב טוב והדף את הכדור.

ז'ול קונדה מול גלסון מרטינס (IMAGO)

דקה 5: מרקוס רשפורד כמעט נתן את היתרון בצד השני, כששחרר וולה נפלא מתוך הרחבה, אך לצערו הכדור חלף לצד המסגרת.

רשפורד לא מאמין (IMAGO)

דקה 7: שער! ברצלונה עלתה ל-0:1! מהלך נהדר של לאמין ימאל בתוך הרחבה הסתיים עם כדור ריבאונד לפרמין לופס, שלא התבלבל ומקרוב בעט פנימה.

השער של פרמין (IMAGO)

לאמין ימאל ופרמין חוגגים (IMAGO)

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

דקה 33: מרקוס רשפורד עלה נהדר לכדור קרן ונגח טוב לכיוון הפינה הרחוקה, אך הכדור שרק ליד הקורה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

דקה 39: שער! ברצלונה עלתה ל-0:2! דרו הכניס כדור עומק מצוין לפרמין, שבקלילות מתוך הרחבה בעט חזק לרשת והשלים צמד!

פרמין לופס חוגג (IMAGO)

שחקני ברצלונה מאושרים (IMAGO)

שחקני ברצלונה חוגגים את ה-0:2 (IMAGO)

מחצית שנייה:

דקה 48: לאמין ימאל הכניס קרוס נהדר לרחבה, פרמין עלה מצוין לכדור ושחרר נגיחה טובה, אך צולקיס הגיב אפילו טוב יותר והציל לקרן.

פרמין לופס (IMAGO)

דקה 50: שער! אולימפיאקוס צימקה ל-2:1! שעל של אל כעבי נפסל אחרי שה-VAR התערב וראה כי היה נבדל בזמן המהלך, אלא שלנבדל קדמה נגיעת יד ברחבה, השופט הצביע על הנקודה ואל כעבי דייק לקורה ופנימה!

איוב אל כעבי ממהר לקו האמצע (IMAGO)

שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)

דקה 57: פרמין לופס צלל וסחט עבירה מסנטיאגו הסה, שעל לא עוול בכפו ראה את הכרטיס הצהוב השני והשאיר את אולימפיאקוס בעשרה שחקנים.

לאמין יאמל עם הכדור (IMAGO)

דקה 68: שער! ברצלונה עלתה ל-1:3! מרקוס רשפורד סחט פנדל מצולקיס, לאמין ימאל לא התבלבל מהנקודה והחזיר את היתרון הכפול.

מרקוס רשפורד סוחט את הפנדל (IMAGO)

מרקוס ראשפורד ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

דקה 74: שער! ברצלונה עלתה ל-1:4! מרקוס רשפורד קיבל כדור בתוך הרחבה והפציץ כדור חד ישר לרשת!

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

דקה 76: שער! ברצלונה עלתה ל-1:5! רוני ברדג’י הכניס כדור רוחב מצוין לפרמין לופס, שמתוך הרחבה השלים שלושער אדיר!

פרמין לופס (IMAGO)

דקה 79: שער! הקטלונים מתפוצצים ועלו ל-1:6! מרקוס רשפורד השתחרר על סף הרחבה ושחרר כדור חד לפינה הקרובה וישר לרשת!

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קובראסי, אלחנדרו באלדה, דרו (פרנקי דה יונג, 59’), מארק קסאדו, לאמין ימאל, פדרי, פרמין לופס ומרקוס רשפורד.

הרכב אולימפיאקוס: קונסטנטינוס צולקיס, קוסטיניה, לורנצו פירולה, פאנגיוטיס רצוס, פרנסיסקו אורטגה (ברונו אוניימצ’י,53’), דני גרסיה, סנטיאגו הסה, גלסון מרטינס (חריסטוס מוצקיטיס, 46’), צ’יקיניו (דיוגו נסימנטו, 31’), דניאל פודנס ואיוב אל כעבי.