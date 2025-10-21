יום שלישי, 21.10.2025 שעה 10:02
קבוצת הכוכבים של מכבי יבנה שוקעת בתחתית

שישה מחזורים מאחורינו בליגה א׳ דרום והיבנאים בתחתית - חולקים המקום הלפני האחרון עם שמשון ת״א, צעירי טירה ונורדיה ירושלים. וטסלפפה? לא מורגש

|
מכבי יבנה עם פתיחת עונה רעה (יונתן גינזבורג)
מכבי יבנה עם פתיחת עונה רעה (יונתן גינזבורג)

ביבנה ציפו לעונה מרגשת, כשהביאו את אלמוג בוזגלו, דובב גבאי, הראל בן אבי, עידן וינטראוב, דן עובדיה, יובל בן עמי, יעקב מור, דור אדרי ואחרים, אלא שנכון לכרגע – הקבוצה חולקת המקום הלפני האחרון, יחד עם שמשון תל אביב, מ.כ צעירי טירה ובית"ר נורדיה ירושלים, נוכח ההפסד 2:1 למ.כ ירמיהו חולון אמש (שני), במשחק שנעל את המחזור השישי בליגה א' דרום.

חמש נקודות. זה מה השיגה יבנה בשישה משחקים. עם סתיו אלימלך הקבוצה השיגה ארבע נקודות ובצמד המשחקים האחרונים, עם בואו של עופר טסלפפה, הקבוצה השיגה נקודה אחת בלבד וזאת עוד בתשעה שחקנים מול שמשון תל אביב, איתה, כאמור, חולקת המקום הלפני האחרון בטבלת ליגה א' דרום, רגע לפני שפוגשת היא את מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים מהצמרת.

יבנה החלה המשחק מול חולון טובה יותר, אלא שלאט לאט המשחק התאזן וחולון עלתה ליתרון כבר בדקה ה-10, משער רביעי העונה מצידו של דניאל דה וונדלר. בדקה ה-27 להתמודדות דובב גבאי השווה התוצאה שנותרה על כנה עד תום המחצית הראשונה. ליאל מרציאנו, שעלה כמחליף מהספסל של מוסא בן חיים, שבתו התחתנה בחמישי האחרון, קבע 1:2 דרמטי בדקה ה-75.

אלמוג בוזגלו מאוכזב (יונתן גינזבורג)אלמוג בוזגלו מאוכזב (יונתן גינזבורג)

עופר טסלפפה, שכולם דיברו עליו עם בואו למכבי יבנה לליגה א', אחרי שנים ארוכות בליגה הלאומית, כרגע עם תוצאת תיקו (3:3 מול שמשון תל אביב) והפסד. פתיחה לא טובה מבחינתו במועדון ששאיפותיו, כבר מהעונה החולפת, גבוהות עד כדי עלייה, יחד עם בואו של המנכ"ל החדש, אסף אוחנה, בנו של ראש עיריית צפת לשעבר, שוקי אוחנה (שם הכדורגל בכלל נעלם כלא היה).

אז כוכבים יש (ובשפע), תקציב עירייה יש (ובשפע) אלא שעל כר הדשא הקבוצה מדשדשת. אז נכון, רק חמש נקודות מפרידות בינה לבין המקום החמישי, בו נמצאת כפר סבא, אותה תפגוש בסוף השבוע (31.10, אצטדיון טוטו יבנה, 12:30), ועדיין יבנה תצטרך להתמודד מול קבוצה שטרם הפסידה וספגה הכי מעט שערים בליגה (חמישה במספר; בדומה למוליכה, מכבי קריית גת).

יש לציין כי מתחילת העונה מכבי יבנה טרם השיגה ולו ניצחון ביתי אחד. הקבוצה שקיבל לידיו עופר טסלפפה עם שער זכות בודד לצד נקודה אחת. כפר סבא, יחד עם קהל אוהדיה ויחד עם רוסלן קוזניצוב, עליו ויתרה יבנה מהר מאוד, לטובת אחרים, שלא בהכרח מספקים הסחורה, יחפשו להישאר מושלמים – ללא הפסדים, בהיצמדות לצמרת הגבוהה.

עופר טסלפפה. יצליח לייצב את הקבוצה בסוף? (שחר גרוס)עופר טסלפפה. יצליח לייצב את הקבוצה בסוף? (שחר גרוס)

מאז 2018, בהתאם לנתונים באתר "גיידסטאר" של משרד המשפטים, התמיכות וההקצבות, למועדון הכדורגל מכבי יבנה, שעיקרן מעיריית יבנה, עומדות, בממוצע, על סכום כולל של 2,232,707 מיליוני שקלים. לא ניתן לראות מה היו הסכומים שראה המועדון קודם לכן, אבל התוצאות בשטח, אל מול התמיכות וההקצבות, אינן מספקות. והתושבים, לצד האוהדים? חלקם מתרעמים. ובצדק.

בחודשים הקרובים, בדומה לעמותות אחרות, מכבי יבנה צפויה להציג את נתוניה הכספיים לשנת 2024 (שנה קלנדרית), והאם סיימה את השנה ההיא בעודף או בגירעון. בתוך כך, נוכל להבין כמה, אם בכלל, תרם עופר ינאי, מבעלי הפועל תל אביב בכדורסל, למועדון, כשגם העונה היה לו רצון שכזה, בהתאם לפרסום ב-ONE.

