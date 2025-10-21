יום חמישי, 23.10.2025 שעה 10:08
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
713-86צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
611-66הפועל בית שאן13
510-76הפועל עראבה14
38-16הפועל מגדל-העמק15
28-46הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
85-95מ.כ. ירמיהו חולון8
711-66בית"ר יבנה9
610-76הפועל מרמורק10
53-25הפועל אזור11
511-86מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

"מקצועית": במ.ס טירה נפרדו מגולן אלקסלסי

הנהלת המועדון החליטה כי ברקע אהבתם לשוער שליווה אותם לתקופה ארוכה, המקצועיות שלו נפגמה והאדום האחרון היה לקש ששבר את גב הגמל. המחליף בפנים

|
גולן אלקסלסי, ברקע קהל מ.ס טירה (יונתן גינזבורג)
גולן אלקסלסי, ברקע קהל מ.ס טירה (יונתן גינזבורג)

מ.ס טירה וגולן אלקסלסי כבר לא יחדיו. בסוף השבוע האחרון, במסגרת המחזור השישי בליגה א' צפון, הפועל עירוני כרמיאל אירחה את מ.ס טירה, משחק בו הקבוצה של גל ברשאן ניצחה לא פחות מ-3:5, אלא שהניצחון המתוק הסתיים בטעם מר, הרי שבדקה ה-95 להתמודדות, השוער והקפטן ראה את הכרטיס האדום.

נוכח הכרטיס והתנהלותו המקצועית בשבועות האחרונים, בהנהלת מ.ס טירה, ברקע אהבתם והערכתם אליו, החליטו כי די. "נפרדים מאגדה", ציינו בעמוד הרשמי של המועדון. "הנהלת המועדון מודים לשחקן גולן אלקסלסי על תקופתו במועדון. תודה שהיית חלק מהמשפחה של מועדון ספורט טירה. אוהבים אותך ומאחלים לך בהצלחה בהמשך דרכך", המשיכו בטירה.

מי שיחליף את אלקסלסי בין הקורות במ.ס טירה ויעמוד לרשותו של גל ברשאן כבר מהמשחק הקרוב (31/10), במסגרת המחזור השביעי בליגה א' צפון, בהתמודדות מול הפועל בית שאן, הוא לא אחר מאשר דורון מיכאלי, בן ה-24, שוערה של הפועל נוף הגליל, מי ששיחק בעברו בליגה א' יחד עם צעירי כפר כנא ומ.ס קריית ים. 

דורון מיכאלי ואנשי מ.ס טירה (באדיבות המועדון)דורון מיכאלי ואנשי מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

בעונת 2014/15 נפתחה קריירת הבוגרים של אלקסלסי, כשוער הפועל ניר רמת השרון מהליגה הלאומית. לאחר שלוש שנים, נחת במכבי נתניה מליגת העל, במדיה, במשך שנתיים, רשם 14 הופעות. בעונת 2019/20 ירד בחזרה ללאומית ושיחק במדי הפועל עפולה. בהמשך, היה לשחק הפעל כפר שלם, מכבי בני ריינה ובעונת 2023/24 ירד לליגה א', כשחבר למ.ס טירה לראשונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */