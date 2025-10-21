"מקצועית": במ.ס טירה נפרדו מגולן אלקסלסי

מ.ס טירה וגולן אלקסלסי כבר לא יחדיו. בסוף השבוע האחרון, במסגרת המחזור השישי בליגה א' צפון, הפועל עירוני כרמיאל אירחה את מ.ס טירה, משחק בו הקבוצה של גל ברשאן ניצחה לא פחות מ-3:5, אלא שהניצחון המתוק הסתיים בטעם מר, הרי שבדקה ה-95 להתמודדות, השוער והקפטן ראה את הכרטיס האדום.

נוכח הכרטיס והתנהלותו המקצועית בשבועות האחרונים, בהנהלת מ.ס טירה, ברקע אהבתם והערכתם אליו, החליטו כי די. "נפרדים מאגדה", ציינו בעמוד הרשמי של המועדון. "הנהלת המועדון מודים לשחקן גולן אלקסלסי על תקופתו במועדון. תודה שהיית חלק מהמשפחה של מועדון ספורט טירה. אוהבים אותך ומאחלים לך בהצלחה בהמשך דרכך", המשיכו בטירה.

מי שיחליף את אלקסלסי בין הקורות במ.ס טירה ויעמוד לרשותו של גל ברשאן כבר מהמשחק הקרוב (31/10), במסגרת המחזור השביעי בליגה א' צפון, בהתמודדות מול הפועל בית שאן, הוא לא אחר מאשר דורון מיכאלי, בן ה-24, שוערה של הפועל נוף הגליל, מי ששיחק בעברו בליגה א' יחד עם צעירי כפר כנא ומ.ס קריית ים.

דורון מיכאלי ואנשי מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

בעונת 2014/15 נפתחה קריירת הבוגרים של אלקסלסי, כשוער הפועל ניר רמת השרון מהליגה הלאומית. לאחר שלוש שנים, נחת במכבי נתניה מליגת העל, במדיה, במשך שנתיים, רשם 14 הופעות. בעונת 2019/20 ירד בחזרה ללאומית ושיחק במדי הפועל עפולה. בהמשך, היה לשחק הפעל כפר שלם, מכבי בני ריינה ובעונת 2023/24 ירד לליגה א', כשחבר למ.ס טירה לראשונה.