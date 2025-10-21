מכבי יפו טיפסה לצמרת, מכבי יבנה מחפשת חילוץ

רגע לפני פגרה בת שבועיים, המחזור השישי בליגה הלאומית לנוער במחוז דרום מאחורינו. לאחר שנור לבקוביץ קבע 1:1 דרמטי מול הפועל רמת גן והשאיר את מרמורק בצמרת הגבוהה, הגיע לו המשחק שנעל את המחזור, משחק שנערך במגרש הכדורגל 'נווה גולן' בתל אביב יפו, אותו אירחה מכבי יפו של אוראל אדיב, שפגשה את מכבי יבנה ואבי בוגלה.

ביפו הגיעו להתמודדות הזו בידיעה שניצחון לוקח אותם אל המקום החמישי, לאחר שבשלוש המחזורים הראשונים, הקבוצה השיגה רק שתי נקודות ובשבועות האחרונים התעוררה לה. מנגד, מכבי יבנה פתחה עונה בצורה נוראית, אבל זה לא חדש בעבור מחלקת הנוער וקבוצתה המובילה, הרי שרק במרץ האחרון פורסם ב-ONE כי המועדון שקוע בלא פחות משבע שנים רעות.

והנה, עונת 2025/26, היא תחילתה של עונה שמינית רעה מצד מכבי יבנה. את המשחק, שסגר את המחזור השישי בליגה הלאומית במחוז דרום, הוציאו לדרך מוטי ראזון, ויקטור תשובה ואבי אסור. לאחר 21 דקות משחק, הראשון הצביע על הנקודה הלבנה ויהונתן עצמון ניגש לבעוט את הכדור אל מול בן אזולאי, כשהכניע אותו וקבע 0:1 למכבי יפו. תשע דקות מאוחר יותר, עצמון חגג צמד וקבע 0:2.

במחצית השנייה, מכבי יפו המשיכה להיות דומיננטית על כר הדשא, כשבדקה ה-62 אורי סגב קבע 0:3. ליאם פרנקו צימק בדקה ה-67 להתמודדות. בדקה ה-80, יגל לוי סגר עניין וקבע 1:4 לזכותם של היפואים. שלוש דקות לפני תום הזמן החוקי להתמודדות, ליאל רטנר, שחקן יבנה, ראה את הכרטיס הצהוב השני, שנשלף מכיסו של ראזון.

קהל מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

יפו פתחה עם דן ארז ויהונתן עצמון, צמד שחקני שנתון 2006, השייכים לקבוצה הבוגרת, המשחקת בליגה הלאומית. השניים טרם זכו לדקות משחק בבוגרים. עבור ארז זו שנה שנייה במועדון, כאשר הגיע מהפועל תל אביב ובעברו אף שיחק במכבי פתח תקווה והפועל כפר סבא. לעצמון זו עונה שלישית במועדון, כשהוא הגיע ממכבי פתח תקווה. השניים גדלו יחד בהפועל הוד השרון.

יבנה מנגד, פתחה עם עמית צ'קול ושליו לוי, צמד שחקני שנתון 2006, ובדקה ה-68 להתמודדות אף עלה מהספסל אילאי יוסף, חריג גיל נוסף בשנתון 2006. אף אחד מהם, העונה, עד כה, לא ראה דקות משחק, בין אם בקדנציה של סתיו אלימלך ובין אם בזו הנוכחית של עופר טסלפפה בבוגרים. לוי פתח עונה 10 ביבנה, צקול פתח עונה תשיעית וליוסף זו עונה שנייה בסך הכל בקבוצה.

לנוכח התוצאה, לאחר שישה משחקים, מכבי יפו עלתה אל המקום החמישי בטבלת הליגה הלאומית מחוז דרום, כשלרשותה צמד ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו והפסד אחד כשבידיה תשע נקודות. מכבי יבנה שבוע נוסף במקום האחרון כשלרשותה רק נקודה אחת בלבד. היא אחת משלוש הקבוצות שספגו עד כה העונה הכי הרבה שערים, יחד עם הפועל הרצליה וסקציה נס ציונה.

בעוד יפו התאוששה לה, לאחר פתיחת עונה פחות טובה, יש לומר, קבוצת הנוער של מכבי יבנה הולכת בדרכה של קבוצת הבוגרים ואם כך, הרי שהמועדון בבעיה עמוקה. רק אתמול (שני) קבוצת הבוגרים, תחת עופר טסלפפה, במשחק שנעל את המחזור השישי בליגה א' דרום, הפסידה 2:1 למ.כ ירמיהו חולון. יבנה (בוגרים) חולקים את המקום הלפני האחרון עם עוד שלוש קבוצות ליגה.

ב1/11, בעוד כשבועיים, יחל לו המחזור השביעי בליגה הלאומית מחוז דרום. מכבי יפו תצא לאבו גוש, שם תפגוש את המוליכה, או לפחות זו שחולקת המקום הראשון יחד עם הפועל כפר שלם, הפועל ירושלים. מנגד, מכבי יבנה תפגוש בביתה את הפועל רמת גן, שבמשחקה האחרון נפרדה ב-1:1 מול הפועל מרמורק שצפויה להיות הקבוצה החופשית במסגרת המחזור.

אוראל אדיב, מאמנה של מכבי יפו, סיכם בקצרה את הניצחון, כשציין בפני ONE: "אנחנו מרוצים מניצחון שני ברציפות. אין משחקים קלים בליגה הזו. חשובה ההמשכיות ונתעסק עם הפועל ירושלים אחרי מחזור הגביע בשישי". במסגרת הסיבוב השני בגביע המדינה לנוער, יפו תצא לפרדס חנה, שם תפגוש את מועדון ספורט המקומית. המשחק ייערך בשעה 13:30.

אבי בוגלה (עמית ששה סעדיה)

הרכב מכבי יפו: דן ארז (ש)(ק), עידו דולמן, יהונתן עצמון, אמיר שנפלד, רוי כץ, גיא בן רפאל, ארי דהרי, יגל לוי, יהלי הלוי, יואב עזר ואורי סבג. הוחלפו: יהונתן עצמון, רוי כץ, ארי דהרי, יואב עזר ואורי סבג. מחליפים: אדם כלב, אורי בייסה, דויד קמינסקי, ליאם הרפז וליאם ישראל. בספסל: אוריה בלזם, ליאם אביטל, ליאם חן ובניה אביטן. מאמן: אוראל אדיב.

הרכב מכבי יבנה: בן אזולאי (ש), זוהר נגרין, עידו אקובס, שחר ששון, עמית בוכמן, עמית צקול, מאור שכטר (ק), רועי לזר, ליאם פרנקו, ליאל רטנר ושליו לוי. הוחלפו: זוהר נגרין, שחר ששון, עמית בוכמן, רועי לזר ושליו לוי. מחליפים: אוהד עזרא, בר פנטי, אילאי יוסף, רונן דוידוביץ ודוד דודי. בספסל: דניאל משה, בנימין דיין, אייל אורן ואלעד שטרום. מאמן: אבי בוגלה.