היחס ב-Winner לניצחון של ברצלונה באלופות

המחזור הראשון בליגות המקומיות לאחר פגרת הנבחרות תם לו, וערב (שלישי) ספורט עמוס וגדוש לפנינו, כשטירוף ליגת האלופות חוזר עם חלקו הראשון של המחזור השלישי בשלב הליגה, כשבין היתר ברצלונה פוגשת את אולימפיאקוס, ארסנל תשחק מול אתלטיקו מדריד ומנור סולומון יחד עם ויאריאל יתמודדו נגד מנצ’סטר סיטי. בכדורסל, הפועל ירושלים תפגוש את שלונסק ורוצלאב במחזור השלישי ביורוקאפ.

לשליחת טופס Winner לחצו כאן.

הקטלונים יפגשו את אלופת יוון וזוכים לעדיפות גדולה, כשניצחון של ברצלונה יניב יחס של פי 1.15 לניצחון. תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 6.40, כשסנסציה של אולימפיאקוס תוביל ליחס זכייה של פי 11.50(!) לטובת אלו שמאמינים בהפתעה.

ארסנל תארח את אתלטיקו מדריד באצטדיון האמירויות ותגיע כפייבוריטית עם יחס של פי 1.55 לניצחון שלה. אם הקולצ’ונרוס יפתיעו, המנחשים יזכו להכניס לכיסם יחס של פי 5.20, כשתיקו יספק יחס של פי 3.80.

מנור סולומון (La Liga)

ויאריאל תשחק נגד זוכת ליגת האלופות לעונת 2022/23, כשהיא נחשבת לאנדרדוג בהתמודדות. במידה שיהיה ניצחון למנור סולומון וחבריו בצוללת הצהובה, המנחשים יזכו ביחס של פי 4.20, כשניצחון תכול יוביל ליחס של פי 1.65, בעוד תיקו ייתן יחס של פי 3.80.

בכדורסל, הפועל ירושלים תנסה לחזור למסלול הניצחונות מול שלונסק ורוצלאב וזוכה לעדיפות קלילה, כשאם תנצח ביותר משלוש נקודות, הזוכים יכניסו יחס של פי 1.70. אם תגבור על הפולנים בשלוש נקודות בדיוק, יקבלו המנחשים יחס של פי 11, כשניצחון של הפולנים או הפסד בפחות משלוש נקודות יספק יחס של פי 1.80.