"ידענו להתמודד עם הלחץ של בית"ר ירושלים"

במועדון ספורט אשדוד יצאו אמש (שני) עם תחושת סיפוק מהתיקו 0:0 מול בית"ר ירושלים באצטדיון טדי, במסגרת המחזור השביעי בליגת העל. הקבוצה של חיים סילבס רשמה נקודה יקרה במשחק חוץ קשה, ותפגוש בשבת את הפועל פתח תקווה, בתקווה להמשיך במגמת היציבות.

עם זאת, האירוע שהעיב את השמחה בסיום המשחק היה חמור במיוחד ושלח את אשדוד הביתה בתחושות קשות כשאוהד קטין בן 14 של בית"ר ירושלים פרץ לדשא וחבט בקשר נועם מוצ'ה. השחקן ירד נסער לחדר ההלבשה, כשבצד האשדודי סיפרו כי אנשי בית"ר מיהרו להתנצל בפניו ובפני הבעלים ג’קי בן זקן, והבטיחו כי ינקטו צעדים משמעתיים נגד המעורב. מוצ'ה לא הגיש תלונה במשטרה בשלב זה.

מעבר לאירוע, גם מבחינה מקצועית היו באשדוד כמה סיבות לצאת מרוצים. בקבוצה שיבחו את ההכנה של המאמן חיים סילבס, שנאלץ להתמודד עם חיסורים בהגנה ובחר במערך של ארבעה שחקני הגנה, כשאורי עזו נשאר על הספסל. "עמדנו טוב, היינו ממושמעים וידענו להתמודד עם הלחץ של בית"ר. שיתקנו את אצילי שזה היה המוציא לפועל העיקרי", אמרו בקבוצה.

רועי גורדנה. סיפק משחק מצוין (ראובן שוורץ)

מי שזכה למחמאות מיוחדות הוא הקשר רועי גורדנה שסיפק משחק מצוין בקישור – שעות ספורות בלבד אחרי שבילה את שעות הבוקר לצד אשתו שכרעה ללדת בבית החולים סורוקה בבאר שבע. גם מוחמד עאמר, שתופקד כמגן שמאלי והצליח לבטל כמעט לחלוטין את עומר אצילי, קיבל שבחים רבים מהצוות המקצועי.

עם זאת, באשדוד הביעו תרעומת על התנהגות חלק מהאוהדים המקומיים, שטענו כי ספגו יריקות לעבר השחקנים שלהם ובדגש הקפטן טום בן זקן במהלך המשחק. בפן הרפואי, בקבוצה יבדקו את מצבו של החלוץ ז’אן פלורן באטום, שנפגע בברך במהלך המחצית השנייה וירד מהמגרש בצליעה.