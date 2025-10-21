מולר: אם פליק היה מבקש אולי הייתי בא לבארסה

אחרי חיים שלמים בבאיירן מינכן, בהם הוא זכה במספר גבוה של תארים, הן ברמת המועדון, והן ברמת הנבחרת, תומאס מולר ממשיך ליהנות מכדורגל גם בגיל 36, כשהוא משחק בוונקובר ווייטקאפס מה-MLS. אם זאת, ייתכן שעתידו היה יכול להיראות שונה, אולי אפילו בברצלונה.

המועדון הקטלוני, נגדו הפך הקשר לנמסיס בעקבות שמונה שערים שכבש בעשרה משחקים בלבד מולו, וחגיגות שערים נסערות, כמעט הפך ליעדו הבא. לא מדובר היה באפשרות ממשית לגמרי, אך מדבריו של מולר עולה כי הדלת לא הייתה סגורה לחלוטין, במיוחד אם האנזי פליק, שמכיר אותו כל כך טוב, היה רוצה בכך.

“הייתי יכול לדמיין עתיד בברצלונה, כן”, הודה מולר בראיון מעניין לתקשורת, כשהוא מוסיף: “אם האנזי פליק, שמכיר אותי מצוין, היה מתקשר אליי, ואם היה מוצא חן בעיניי הפרויקט של ברצלונה, בהחלט הייתי מסוגל לדמיין משהו כזה. זה מועדון מהטופ העולמי”.

תומאס מולר עם מדי ונקובר (IMAGO)

אצל הבלאוגרנה, התפקיד של הקשר ההתקפי הלוחץ והחודר לרחבה הוא הכרחי במערך של המאמן הגרמני. הפציעות של דני אולמו מונעות ממנו למלא את התפקיד באופן רציף, והמאמן הגרמני שקל לעתים את ראפיניה כאופציה, אך זה שיכול לתפוס את המקום הזה בהרכב באופן קבוע הוא פרמין לופס, שחקן שאוהדים רבים רואים בו דמיון מסוים לתומאס מולר.