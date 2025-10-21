יום שלישי, 21.10.2025 שעה 10:01
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

ממשלת בריטניה: מצרים על החלטת מכבי ת"א

דובר מהממשלה הגיב להחלטת הצהובים לוותר על הקצאת כרטיסים למשחק נגד וילה: "עבדנו מסביב לשעון שאוהדים יוכלו ליהנות מכדורגל, מכבדים את ההחלטה"

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (שחר גרוס)

מכבי תל אביב הודיעה אמש (שני) כי החליטה לוותר על הקצאת כרטיסים לאוהדיה לקראת משחק החוץ מול אסטון וילה, שיתקיים ב-6 בנובמבר במסגרת שלב הבתים של הליגה האירופית. ההחלטה התקבלה בעקבות סירוב הרשויות המקומיות בברמינגהאם לאשר כניסת אוהדים ישראלים למשחק, על רקע שיקולי בטיחות.

החלטת קבוצת ה-SAG (צוות הייעוץ לבטיחות) של העיר, בהתבסס על הערכת סיכון של משטרת מערב מידלנדס, עוררה ביקורת נרחבת מצד גורמים פוליטיים בבריטניה, כולל ראש הממשלה סיר קיר סטארמר, שקרא לבחון מחדש את ההחלטה. עם זאת, מכבי תל אביב החליטה שלא לקחת את הסיכון.

בהצהרה שפורסמה באתר הרשמי של המועדון נכתב: "הבטיחות של אוהדינו היא בראש סדר העדיפויות. מתוך ניסיון כואב, החלטנו לוותר על כל הקצאה לאוהדי החוץ, וההחלטה הזו נובעת מהמציאות שנכפתה עלינו”.

בן מנספורד (רדאד גבן מנספורד (רדאד ג'בארה)

המועדון אף מתח ביקורת על אלה שלדבריו מנסים "להצדיק את האיסור תוך שימוש באירועים נקודתיים לצרכים פוליטיים וחברתיים", וציין: "נראה כי גורמים אינטרסנטיים מנסים להכפיש את קהל אוהדינו, שרובו המוחלט אינו מזוהה עם גזענות או אלימות”.

ממשלת בריטניה הגיבה להודעת מכבי תל אביב בצער, כשאחד הדוברים אמר: "עבדנו מסביב לשעון כדי להבטיח עקרון בסיסי – שאוהדי כדורגל יוכלו ליהנות ממשחק ללא פחד מאיומים או אלימות. מצער שמכבי ת"א בחרה לוותר על ההקצאה, אך אנו מכבדים את החלטתה. לעולם לא נסבול אנטישמיות או קיצוניות ברחובותינו”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */