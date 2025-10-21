"לא מקדם הוגנות": קרבחאל הגיב למשחק במיאמי

קפטן ריאל מדריד, דני קרבחאל, התבטא בצורה חריפה נגד היוזמה לקיים את משחק הליגה בין ויאריאל לברצלונה במיאמי שבארצות הברית, וטען כי מדובר ב"עיוות ברור של התחרות.". כזכור, האירוע גרם ללא מעט כעס ברחבי הליגה, כאשר לא מעט קבוצות פתחו משחקים בלה ליגה עם מחאות.

בראיון שפורסם ב’טלדפורטה’ אמר קרבחאל: "אני חושב שזה עיוות מובהק של התחרות, שלא מאפשר לכל קבוצות הליגה להתחרות בתנאים שווים. חשוב שנהיה הוגנים, השחקנים, המועדונים והליגה עצמה. לדעתי, זה לא מקדם הוגנות”.

המהלך מעורר סערה בלה ליגה, לאחר שפורסם כי מחזור 7, בו תתארח ברצלונה אצל ויאריאל, עשוי להתקיים ב-20 בדצמבר במיאמי, רחוק מאוד מהמסגרת המקומית של הליגה הספרדית.

דני קרבחאל (רויטרס)

כחלק ממחאה של איגוד השחקנים הספרדי, כל שחקני הקבוצות בליגה עצרו את המשחק בעשר עד חמש עשרה השניות הראשונות, במחזור שהמשיך ביום שני עם המשחק בין אלאבס לוולנסיה. באיגוד השחקנים טוענים ל"חוסר שקיפות, חוסר דיאלוג וחוסר עקביות מצד לה ליגה”.

ביום שני הציעה האיגוד ללה ליגה לכנס את הוועדה המשותפת להסכם הקיבוצי לדיון בהעברת המשחק, בין ה-22 ל-24 באוקטובר, בעקבות זימונה מצד הנהלת הליגה.