ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

"לא מקדם הוגנות": קרבחאל הגיב למשחק במיאמי

קפטן ריאל מדריד הצטרף לדעות על שיבוץ המשחק בין בארסה לוויאריאל בפלורידה: "אני חושב שזה עיוות מובהק של התחרות, לא מאפשר לקבוצות תנאים שווים"

|
דני קרבחאל (IMAGO)
דני קרבחאל (IMAGO)

קפטן ריאל מדריד, דני קרבחאל, התבטא בצורה חריפה נגד היוזמה לקיים את משחק הליגה בין ויאריאל לברצלונה במיאמי שבארצות הברית, וטען כי מדובר ב"עיוות ברור של התחרות.". כזכור, האירוע גרם ללא מעט כעס ברחבי הליגה, כאשר לא מעט קבוצות פתחו משחקים בלה ליגה עם מחאות.

בראיון שפורסם ב’טלדפורטה’ אמר קרבחאל: "אני חושב שזה עיוות מובהק של התחרות, שלא מאפשר לכל קבוצות הליגה להתחרות בתנאים שווים. חשוב שנהיה הוגנים, השחקנים, המועדונים והליגה עצמה. לדעתי, זה לא מקדם הוגנות”.

המהלך מעורר סערה בלה ליגה, לאחר שפורסם כי מחזור 7, בו תתארח ברצלונה אצל ויאריאל, עשוי להתקיים ב-20 בדצמבר במיאמי, רחוק מאוד מהמסגרת המקומית של הליגה הספרדית.

דני קרבחאל (רויטרס)דני קרבחאל (רויטרס)

כחלק ממחאה של איגוד השחקנים הספרדי, כל שחקני הקבוצות בליגה עצרו את המשחק בעשר עד חמש עשרה השניות הראשונות, במחזור שהמשיך ביום שני עם המשחק בין אלאבס לוולנסיה. באיגוד השחקנים טוענים ל"חוסר שקיפות, חוסר דיאלוג וחוסר עקביות מצד לה ליגה”.

ביום שני הציעה האיגוד ללה ליגה לכנס את הוועדה המשותפת להסכם הקיבוצי לדיון בהעברת המשחק, בין ה-22 ל-24 באוקטובר, בעקבות זימונה מצד הנהלת הליגה.

