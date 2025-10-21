יום שלישי, 21.10.2025 שעה 08:35
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

דה לה פואנטה ענה להאנזי פליק: לא הבנתי אותו

אחרי שמאמן בארסה ביקר את מאמן הנבחרת על השימוש בלאמין ימאל, הספרדי הגיב: "הוא היה מאמן נבחרת בעצמו. לא הוגן להאשים, כולם רוצים לשחק בנבחרת"

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)
לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, התארח בתוכנית הפופולרית ‘אל הורמיגרו’ בספרד והתייחס לביקורת שהעביר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, בעקבות זימונו של לאמין יאמל לנבחרת למרות מצבו הפיזי הלא פשוט.

כזכור, לאמין יאמל שיחק עם פציעה בשני משחקים של לה רוחה במהלך פגרת הנבחרות, דבר שהכעיס את פליק. במסיבת עיתונאים שהתקיימה לאחר מכן, אמר מאמן בארסה: "הוא עזב את ברצלונה כשהוא סובל מכאבים, ובנבחרת הוא שיחק למרות זאת. הוא לא התאמן בין המשחקים, אבל שיחק 79 ו-73 דקות. זה לא לדאוג לשחקנים שלך”.

דה לה פואנטה לא נשאר חייב: "לא הבנתי אותו. בין היתר, כי גם הוא היה מאמן נבחרת. אני גם לא תמיד מבין את עמדת המועדונים, זה לא הוגן להאשים את השחקנים, כי כולם רוצים לשחק בנבחרת”.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

עוד הוסיף המאמן הספרדי על העומס שחווים שחקנים בעידן הנוכחי: "יש לוח משחקים ברור מראש. מי שחושב שיש יותר מדי משחקים, שידאג לשנות את זה. אחר כך אין טעם להתלונן. אני כן חושב שיש עומס, ששחקנים נפצעים יותר מדי, יש טיסות, יש סטרס, הכל מצטבר”.

