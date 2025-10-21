יום שלישי, 21.10.2025 שעה 08:33
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

האווירה "מתחממת": אתלטיקו בתלונה על ארסנל

הקולצ'ונרוס ערכו אימון מסכם באמירויות לקראת המפגש נגד התותחנים ב-22:00 באלופות, אך לא היו מים חמים והם עזבו מבלי להתקלח. תלונה הוגשה לאופ"א

|
שחקני אתלטיקו באמירויות (הטוויטר של אתלטיקו מדריד)
שחקני אתלטיקו באמירויות (הטוויטר של אתלטיקו מדריד)

תקרית לא שגרתית נרשמה אתמול (שני) באצטדיון האמירויות בלונדון, כאשר שחקני אתלטיקו מדריד נאלצו לעזוב את המקום מבלי להתקלח, לאחר שלא נמצא מים חמים במקלחות חדר ההלבשה. הקבוצה הספרדית ערכה אימון הכנה לקראת ההתמודדות מול ארסנל הערב (שלישי, 22:00), אך נתקלה בהפתעה לא נעימה.

עם הגעתם למתחם, שחקני אתלטיקו הבחינו מיידית כי אין מים חמים באצטדיון. למרות שהבעיה דווחה מיד על ידי אנשי המארחת, היא לא נפתרה גם בתום האימון, מה שהוביל לתסכול רב אצל שחקני הקולצ'ונרוס, שנאלצו לעלות לאוטובוס כשהם רטובים וקפואים, במיוחד לאחר שחלק מהאימון התקיים בגשם שוטף.

הקבוצה הספרדית הביעה זעם על כך שמתקן ברמה הגבוהה ביותר, שמשמש את אחת הקבוצות העשירות באירופה, לא מצליח להציע את התנאים הבסיסיים ביותר עבור שחקני היריבה. "לא ייאמן שבאצטדיון כזה, שמועדון כמו ארסנל השקיע בו מאות מיליונים, אין אפשרות להתקלח אחרי אימון", נמסר ממקור במועדון. באתלטיקו מדריד אף החליטו שלא לעבור על כך בשתיקה, והגישו תלונה רשמית לאופ"א. הנושא צפוי לעלות גם בפגישת התיאום שלפני המשחק הערב.

נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
