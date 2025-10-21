האווירה "מתחממת": אתלטיקו בתלונה על ארסנל

תקרית לא שגרתית נרשמה אתמול (שני) באצטדיון האמירויות בלונדון, כאשר שחקני אתלטיקו מדריד נאלצו לעזוב את המקום מבלי להתקלח, לאחר שלא נמצא מים חמים במקלחות חדר ההלבשה. הקבוצה הספרדית ערכה אימון הכנה לקראת ההתמודדות מול ארסנל הערב (שלישי, 22:00), אך נתקלה בהפתעה לא נעימה.

עם הגעתם למתחם, שחקני אתלטיקו הבחינו מיידית כי אין מים חמים באצטדיון. למרות שהבעיה דווחה מיד על ידי אנשי המארחת, היא לא נפתרה גם בתום האימון, מה שהוביל לתסכול רב אצל שחקני הקולצ'ונרוס, שנאלצו לעלות לאוטובוס כשהם רטובים וקפואים, במיוחד לאחר שחלק מהאימון התקיים בגשם שוטף.

הקבוצה הספרדית הביעה זעם על כך שמתקן ברמה הגבוהה ביותר, שמשמש את אחת הקבוצות העשירות באירופה, לא מצליח להציע את התנאים הבסיסיים ביותר עבור שחקני היריבה. "לא ייאמן שבאצטדיון כזה, שמועדון כמו ארסנל השקיע בו מאות מיליונים, אין אפשרות להתקלח אחרי אימון", נמסר ממקור במועדון. באתלטיקו מדריד אף החליטו שלא לעבור על כך בשתיקה, והגישו תלונה רשמית לאופ"א. הנושא צפוי לעלות גם בפגישת התיאום שלפני המשחק הערב.