"הדרבי בכדורגל? התוצאה צריכה להיקבע בדשא"

הפועל תל אביב כבר שכחה מהדרבי. מאז התבוסה הכואבת למכבי תל אביב בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, האדומים כבר עם ארבעה ניצחונות רצופים גם במפעל הבכיר באירופה וגם בליגה יחד, כאשר האחרון היה אתמול (שני) עם 77:88 בבית מכבי על ראשון לציון, ובכך הקבוצה עלתה למאזן של 0:2 בליגת ווינר סל.

במועדון השאירו לא מעט כוכבים בסופיה כמו אנטוניו בלייקני, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט ודן אוטורו, אך מצאו מי שיוביל לניצחון. ג’ונתן מוטלי בלט עם 19 נקודות, גיא פלטין תרם 15 נק’ משלו וגם קולין מלקולם, טיילר אניס, בר טימור ותומר גינת זכו למחאמות בקרב אנשי המועדון.

הפועל תל אביב תמריא כבר היום לסופיה, לבסיס המרכז של המועדון, על מנת להתחיל את ההכנות באופן רשמי למחזור השישי ביורוליג, בו היא תארח את סגנית אלופת אירופה מונאקו. הקבוצה תחבור לזרים ששם, כשמי שבספק למפגש הוא כריס ג’ונס, שנחבל בעינו ופונה לאיכילוב.

איטודיס: הדרבי בכדורגל להיות מוכרע במגרש

מעבר לכך, עוז בלייזר לא כשיר, אך בכל מקרה לא רשום ביורוליג. ים מדר וברונו קבוקלו גם כן נשארים בישראלים לקבלת טיפול ולהמשיך בתהליך ההחלמה שלהם. בהפועל ת”א היה מרוצים: “צריך לתת מחמאות לראשון, זו קבוצה מצוינת, קהל ביתי, אולם מצוין, היא הייתה חסרה לליגה, אך ידענו שחייבים לנצח ועשינו את זה”.

דימיטריס איטודיס סיכם: “אני רוצה לברך את הקבוצה שלנו על הניצחון. זה משחק רביעי, והיום יש טיסה 5, וכל זאת ב-10 ימים. לצערי יש גם פציעות, ג’ונס הלך לבית החולים ואני מקווה שזה לא רציני. הייתה לנו שליטה במשחק, היו לנו אפשרויות להתמודד עם האזורית של היריבה בחצי הראשון, זרקנו נהדר, 17 אסיסטים, ברבע ה-3 ציפינו למה שקרה, דיברנו על זה, וברגע הזה לא קלענו עונשין, לא עשינו דברים נכון, וזה לקח חשוב לנו. שוב, 4 משחקים, 5 טיסות, בדרכים, לא קל, אז ברכות לשחקנים”.

על חדר ההלבשה וכך שיש שחקנים בסופיה: “השחקנים בסופיה הם חלק מחדר ההלבשה, זה דבר רגיל. אני רואה מה כותבים, אם אני יכול להתערב, כי זה קשה לקרוא פייק ניוז ודברים שלא מודעים אליהם. כשבנינו את הקבוצה, דיברתי עם השחקנים, הם יודעים את התפקיד שלהם, חלק יודעים שהם לא חלק מהרוטציה ביורוליג, חלק יודעים שהם כן, חלק עם תפקיד חשוב בליגה וזה הוכח נגד ראשון. שיחקתי עם 4 ישראלים בשלב מסוים, כי אני לא מאמן דרכונים, אני מאמן שחקנים. לגבי חדר ההלבשה, הוא בריא מאוד בינתיים”.

כריס ג'ונס נמצא לו על הרצפה (רועי כפיר)

על הדרבי בכדורגל בו היה: “היה נהדר, הלכנו רובנו, המאמנים, השחקנים, באנו לראות את הדרבי. האווירה הייתה אדירה, לצערי קרה מה שקרה וזה גרם לביטול או דחייה של המשחק, אני לא יודע מה החוקים. דיברתי עם הבעלים של הפועל רגל, הוא דיבר איתי שם. אני מקווה שהאחראיים ידאגו שהתוצאה תיקבע במגרש, לא בבתי דין. ספורט צריך להיות מוכרע על המגרש, אז אני ממש מקווה שהמשחק ישוחק”.

קולין מלקולם אמר בעצמו: “ניצחון מכוער, אבל ניצחון. ברבע השלישי ראשון יצאה יותר אגרסיבית מאיתנו, נצטרך לעבוד על זה, כי אף קבוצה לא תבוא לנוח, בטח לא נגד הפועל, באים נגדנו עם אקסטרה ואנחנו יודעים את זה. נצפה בווידאו ונעבור על זה, כי יש לנו מבחן גדול בהמשך. משחק מצוין שלי? באופן אישי אני רואה שכמעט איבדתי שני כדורים ברבע הרביעי, אני צריך לנקות את זה, מעבר לזה אני פשוט אשחק הכי חזק שלי תמיד. לפעמים תקלע, לפעמים לא, הפעם קלעתי, בחמישי זה יכול להיות משחק אחר”.

גיא פלטין חוגג (רועי כפיר)

על הקהל ועל כך שנצפה לא מעט מטריף אותם: “כשיש אוהדים זה מדהים, גם האווירה של קהל מארח נלחם עם קהל החוץ שלנו זה אדיר, זה כיף כשגם שתי הקבוצות נלחמות על הפרקט, זה אחד הדברים היפים בספורט. לא רוצה לומר שראשון הפתיעה אותנו, אבל הם ממש יצאו עם עוצמות ברבע השלישי, אי אפשר לזלזל באף קבוצה. היו לנו בעיות עם זה בכמה משחקים ברבע השלישי, וזה משהו שנתקן”.

כשנשאל האם אולי העייפות מהטיסות ויורוליג גרמו לרבע השלישי: “לא, אנחנו שחקני כדורסל, יש לנו את העבודה הכי כיפית בעולם, אין תירוצים לרבע כזה. תל אביב? וואו, האמת שלא הייתי בים מספיק אז קשה לי לומר עד הסוף, לרוב זה עבודה, אבל איזו עיר מדהימה. האנשים מאוד נחמדים, יש כמה מסעדות נהדרות, לקחתי את אשתי לארוחת ערב כמה פעמים והיא מאוד נהנתה מזה, טיולים בשמש על הים, לעומת הקור בסופיה זה מאוד כיף”.