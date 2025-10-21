יום שלישי, 21.10.2025 שעה 07:18
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

בסימן ארבע: בית"ר לפני המבחן הגדול של עונה

פודקאסט בית"ר סיכם 0:0 נגד אשדוד ועם המבט קדימה: קרבאלי וגדראני הרשימו, אצילי בלי שועה זה פחות טוב, קאלו, הרכש הישראלי והלו"ז הגורלי. האזינו

שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מתוסכלים (אורן בן חקון)

משחק מאכזב של בית״ר מול אשדוד אתמול (שני) ב-0:0 מול כ-23,000 בטדי, בית״ר בלי עוצמות התקפיות, בלי יצירתיות ובלי תשוקה. פודקאסט בית”ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל סיכם את המפגש.

קרבאלי וגדראני נראו טוב ביחד, אצילי בלי שועה זה פחות טוב, עדי יונה מאכזב ובית״ר חייבת ללמוד לשחק מול קבוצות שמשחקות סגור. וגם: בזבוזי הזמן של אשדוד, היכולת של סמואל קאלו, והרכש הישראלי מול הרכש הזר שהגיע לבית״ר העונה. 

פרק בסימן 4: שלושה ניצחונות רצופים של בית״ר שהיו ביכולת לא משכנעת ואז בועה שהתפוצצה עם תיקו 0 מול אשדוד, ארבעת המשחקים הבאים: הפועל חיפה, גמר גביע טוטו מול הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ארבעה משחקים קשים ומכריעים. הכל פתוח ובית״ר בצומת שתקבע איך תיראה העונה שלה. האזנה נעימה.

