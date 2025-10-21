בסימן ארבע: בית"ר לפני המבחן הגדול של עונה

משחק מאכזב של בית״ר מול אשדוד אתמול (שני) ב-0:0 מול כ-23,000 בטדי, בית״ר בלי עוצמות התקפיות, בלי יצירתיות ובלי תשוקה. פודקאסט בית”ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל סיכם את המפגש.

קרבאלי וגדראני נראו טוב ביחד, אצילי בלי שועה זה פחות טוב, עדי יונה מאכזב ובית״ר חייבת ללמוד לשחק מול קבוצות שמשחקות סגור. וגם: בזבוזי הזמן של אשדוד, היכולת של סמואל קאלו, והרכש הישראלי מול הרכש הזר שהגיע לבית״ר העונה.

פרק בסימן 4: שלושה ניצחונות רצופים של בית״ר שהיו ביכולת לא משכנעת ואז בועה שהתפוצצה עם תיקו 0 מול אשדוד, ארבעת המשחקים הבאים: הפועל חיפה, גמר גביע טוטו מול הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ארבעה משחקים קשים ומכריעים. הכל פתוח ובית״ר בצומת שתקבע איך תיראה העונה שלה. האזנה נעימה.