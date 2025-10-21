יום שלישי, 21.10.2025 שעה 07:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

אכזבה בבית"ר ירושלים: לא היה משחק גדול שלנו

רגשות מעורבים בקבוצה מה-0:0 עם אשדוד: "אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה". יצחקי על השופט: "חשבתי יוסיף 12 דק'". במועדון התנצלו בפני נועם מוצ'ה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בסיום (אורן בן חקון)

אכזבה בבית״ר ירושלים אחרי התיקו מול אשדוד בטדי לעיני 23,000 אוהדים. אתמול (שני). בצוות המקצועי מודים שהקבוצה לא הצליחה למצוא פתרונות לצפיפות של אשדוד בהגנה, ולא הצליחה להתמודד במרכז במגרש עם הקישור של אשדוד. עם זאת, עדיין בבית״ר מדגישים כי הם נמצאים בצמרת הליגה, מרחק סביר מהמקום הראשון ושהתיקו מול אשדוד מגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים.

“נכון שמבחינת יכולת זה לא היה משחק גדול שלנו, אבל רגע, אנחנו במצב טוב, רק התחילה העונה, אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה”, אומרים בבית וגן. בבית״ר יש גם קולות שמבקרים את היכולת הנרפית של שחקנים מרכזיים בקבוצה ומודים שלא רק הזרים העונה לא להיט, אלא שגם הרכש הישראלי שהגיע לא מצליח להרים את בית״ר ביחס לעונה שעברה.

בריאן קרבאלי היה מהטובים במשחק, גם לוקה גדראני היה בסדר, אבל בית״ר לא מקבלת כלום מהמגנים שלה מבחינה התקפית, אצילי היה ביום לא טוב וקאלו הוא לא תחליף ראוי לפחות כרגע למיירון ג’ורג. חסרונו של ירדן שועה הורגש אתמול גם ברמת המנהיגות על הדשא וגם ברמת היצירתיות שהייתה חסרה לבית״ר כדי לפצח את הגנת אשדוד.

ברק יצחקי ואוראל גרינפלד (אורן בן חקון)ברק יצחקי ואוראל גרינפלד (אורן בן חקון)

לצד ההתייחסות המקצועית למשחק, נשמעה גם ביקורת כלפי השופט אוראל גרינפלד שהוסיף רק חמש דקות מעבר לדקה התשעים. “חשבתי שתוספת הזמן תהיה 12 דקות”, הודה ברק יצחקי בסיום המשחק. בקבוצה לא באים בטענות לאשדוד על בזבוזי הזמן הנוראיים אתמול בטדי, אלא מתפלאים איך השופט לא החזיר את הדקות של בזבוזי הזמן בתוספת זמן ראויה. בצוות המקצועי הגיבו באי נוחות כשנחשפו נתוני המשחק לפיהם שיחקו בטדי אתמול 49 דקות נטו, כאשר במחצית השנייה שיחקו כדורגל 22.5 דקות נטו בלבד. 

אנשי המועדון התנצלו בפני נועם מוצ’ה לאחר המקרה שבו אוהד קטין ירד לכר הדשא וחבט בראשו של השחקן מאשדוד. אותו אוהד בן 14 לא מחזיק במנוי ולכן לבית״ר אין דרך להעניש אותו, ייתכן ותהיה דרישה להרחיק אותו ממשחקי הקבוצה. בכל מקרה מוצ׳ה הודיע לאנשי בית״ר כי אין בכוונתו להגיש תלונה כנגד האוהד.

