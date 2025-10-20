יום שלישי, 21.10.2025 שעה 00:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"נוותר על כל הקצאה שתוצע לנו עבור אוהדי חוץ"

על רקע הסאגה בנוגע להגעת קהל למשחק החוץ מול אסטון וילה, מכבי תל אביב הודיעה כי "מתוך ניסיון מר מהעבר" הקבוצה לא תמשוך את הכרטיסים לאוהדיה

|
אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

על רקע הסאגה הגדולה בנוגע להגעת קהל אוהדי מכבי תל אביב במשחק החוץ מול אסטון וילה בחודש הבא, האלופה פירסמה הערב (שני) הודעה לפיה לא תמשוך את הקצאת הכרטיסים עבור אוהדיה למשחק בברמינגהאם מול הקבוצה האנגלית במסגרת הליגה האירופית: “מתוך ניסיון מר מהעבר, ולקחים שנלמדו החלטנו לוותר על כל הקצאה שתוצע לנו עבור אוהדי חוץ, והחלטתנו צריכה להיות מובנת בהקשר זה”.

בהודעת האלופה נכתב: “אנו מוקירים את המאמצים של ממשלת בריטניה והמשטרה להבטיח כי שני מחנות האוהדים יוכלו להגיע למשחק בבטחה, ומודים על כל המסרים של תמיכה שקיבלנו מכל רחבי קהילת הכדורגל והחברה בכלל.

כמועדון, אנו מאמינים שכדורגל נועד לחבר בין אנשים, ולא להפריד ביניהם. אף אחד לא צריך לחוש בחוסר ביטחון רק משום שהוא מבקש לבוא ולעודד את קבוצתו, או להסס האם להגיע עם משפחתו וחבריו.

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

למועדון שלנו יש מסורת ארוכה של קירוב לבבות. אנחנו בין החלוצים בטיפוח כישרונות כדורגל מכל רחבי העולם, ללא קשר לגזע או לדת. סגל הקבוצה הבוגרת שלנו מורכב משחקנים מוסלמים, נוצרים ויהודים, ובסיס האוהדים שלנו חוצה גם הוא גבולות של מוצא ודת. אנו פועלים ללא לאות למגר גילויי גזענות בקרב גורמים קיצוניים במעגל האוהדים שלנו. למרבה הצער, תופעות אלו אינן ייחודיות לכדורגל הישראלי, אלא בעיה עולמית שהספורט כולו מתמודד עמה, גם בבריטניה.

ברור שקיימות קבוצות מושרשות היטב המבקשות להכפיש את ציבור אוהדי מכבי תל אביב, שרובם המוחלט מתנגד לגזענות ולאלימות מכל סוג, והן מנצלות מקרים בודדים לקידום מטרות חברתיות ופוליטיות משלהן. הדוגמא האחרונה היא של גורמים שמיהרו לייחס לאוהדינו את החלטת משטרת תל אביב לבטל את משחק הדרבי מאתמול. אך אין לכך כל יסוד.

קל יותר להאמין מאשר לבדוק, במיוחד כשהדבר משרת אג’נדה. אוהדינו נוסעים בקביעות ברחבי אירופה ללא כל תקריות, ולכן לטעון כי אינם מורשים לנסוע בשל התנהגותם, היא עיוות המציאות וניסיון להצדיק את הסיבות האמיתיות מאחורי ההחלטה למנוע את נסיעתם. האוהדים שלנו והקהילה היהודית מכירים היטב את הטקטיקה הזאת ויודעים היטב לאן היא עלולה להוביל.

התפאורה של קהל אוהדי מכבי תל אביב (חגהתפאורה של קהל אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

אנו גם מודאגים מהתערבותם של גורמים מפלגים שאינם מייצגים את ערכי המועדון שלנו. אנו מוקיעים כל השקפה נתעבת שאין לה מקום בעולם הכדורגל. עקב השקרים מלאי השנאה הללו, נוצרה אווירה רעילה, המעוררת חשש אמיתי לביטחונם של האוהדים המבקשים להגיע למשחק. רטוריקה מסיתה וסחר בחצאי אמיתות לעולם אינם דבר בריא, אך במקרה זה מדובר בדברים מדאיגים במיוחד, לא רק עבור מכבי תל אביב או עולם הכדורגל, אלא למען החברה כולה וערכיה היסודיים. ייתכן וכדאי לבחון יותר לעומק את המניעים שמאחורי אותם גורמים.

שלומם וביטחונם של האוהדים שלנו עומדים בראש סדר העדיפויות שלנו. מתוך ניסיון מר מהעבר, ולקחים שנלמדו החלטנו לוותר על כל הקצאה שתוצע לנו עבור אוהדי חוץ, והחלטתנו צריכה להיות מובנת בהקשר זה. אנו מקווים שהנסיבות ישתנו ומצפים לשוב ולשחק בברמינגהם בסביבה ספורטיבית בעתיד הקרוב”.

