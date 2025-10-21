בין הפטיש לסדן: ווסטהאם נכנעה 2:0 לברנטפורד

המחזור השמיני של הפרמייר ליג המשיך הערב (שני) עם המשחק שנעל את המחזור, בו ברנטפורד גברה 0:1 על ווסטהאם וחזרה מהפגרה בטעם טוב, כאשר שבה לנצח לאחר ההפסד במחזור שעבר.

הדבורים שלטו במשחק, ייצרו יותר מצבי הבקעה ובאו על שכרם בדקה ה-43 מרגליו של איגור טיאגו, שנמצא בכושר נהדר. בתוספת הזמן מתיאס יאנסן הוסיף את השני וקבע את תוצאת המשחק.

בעקבות הניצחון, ברנטפורד עלתה למקום ה-13 והתרחקה מהקו האדום, בעוד ווסטהאם רשמה משחק ליגה חמישי ברציפות ללא ניצחון, והיא צריכה להתאפס על עצמה כדי לא להסתבך במאבקי התחתית הלוהטים.