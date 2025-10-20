רגע לפני סולומון: ולנסיה עם תיקו 0:0 מול אלאבס

המחזור התשיעי בליגה הספרדית ננעל אמש (שני), עם משחק בודד. ולנסיה, שהתחילה את היום במקום ה-15, יצאה למשחק חוץ לא פשוט אצל דפורטיבו אלאבס שהייתה במקום ה-11. ההתמודדות נגמרה ב-0:0, כשכל קבוצה טיפסה מקום אחד למעלה.

אלאבס – ולנסיה 0:0

החבורה של קרלוס קורברן הגיעה במומנטום חיובי, לאחר שהצליחה לגבור בביתה 1:3 על העולה החדשה אלצ’ה בשבוע שעבר. היא רצתה לחבר ניצחון שני ברציפות באצטדיון ‘מנדיסורסה’, אך כאמור לא הצליחה לעשות זאת, על אף שהמחליף שלה, דניס סוארז, פגע במשקוף שלוש דקות לסיום. העטלפים מצידם, סופרים כבר משחק רביעי ברצף ללא ניצחון, רגע לפני שיפגשו את ויאריאל ומנור סולומון ביום שבת (שידור ישיר בערוץ ONE).