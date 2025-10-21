יום שני, 26.01.2026 שעה 00:14
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%1985-210624ריאל מדריד3
67%2031-209124ברצלונה4
65%1915-204423אולימפיאקוס5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2147-191924פרטיזן בלגרד16
33%2169-207124באסקוניה17
30%2135-205423פאריס18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25% 2056-191124אנדולו אפס20

מדהים: משחקי היורוליג בארץ מהאחד בדצמבר

הרגע לו חיכינו: הישג אדיר לאנשי מכבי ת"א, שהצליחו בישיבה של המפעל הבכיר באירופה לאשר את חזרת המשחקים לכאן, בכפוף לכך שהפסקת האש תישמר עד אז

רומן סורקין מול אלייז'ה ברייאנט (רדאד ג'בארה)
הבשורה שלה חיכינו כל כך, ויהיה קשה לעכל את זה גם כשזה יקרה. לאחר שנשלח מכתב מטעם מכבי תל אביב גם בשם הפועל תל אביב והפועל ירושלים על מנת להחזיר את המשחקים ביורוליג לישראל, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, זאת לאחר הפסקת האש עם חמאס, בישיבה שהתקיימה היום (שלישי) הוחלט שזה קורה. כמובן שגם המשחקים ביורוקאפ של הפועל ירושלים חוזרים.

הישג חסר תקדים להנהלת מכבי תל אביב והבכירים שבה, שהצליחו לגרום למהלך הזה ולהחזיר משחקים בינלאומיים לישראל לראשונה מאז שפרצה המלחמה. הצהובים עבדו בשקט בשקט ומאחורי הקלעים על מנת שזה יקרה, ועמדו במטרה ובגדול, כשיש רק תנאי אחד לחזרת המשחקים והוא די מובן מאליו.

אז התנאי הזה הוא שהפסקת האש עם החמאס תישמר ואכן לראות שהמלחמה נגמרה, אך בתנאי שזה אכן יקרה אז יש תאריך: מהאחד בדצמבר יהיה ניתן לארח משחקי יורוליג בישראל. העבודה של הנהלת מכבי תל אביב התחילה עוד במהלך השנה שעברה ובמהלך החודשים האחרונים הרימה הילוך בראשותם של דני פדרמן ושמעון מזרחי שעמלו רבות בנושא וכאמור העבודה הקשה נשאה היום פירות עם הצלחת המהלך.

