מיאלבי עשתה היסטוריה וזכתה באליפות בשבדיה

הכדורגל מספק לנו סיפורים. לפעמים אלו סיפורי דרמה ומתח, ולעיתים אלו סיפורים מרגשים, ‘סיפורי סינדרלה’. בליגה השבדית, התרחש סיפור כזה, כשמיאלבי זכתה באליפות היסטורית, תוך שהיא שוברת את שיא הנקודות של הליגה.

הזכייה הגיעה שלושה מחזורים לסיום העונה, אחרי 0:2 על גטבורג כשהקבוצה ניצבת עם 66 נקודות בפסגה אחרי 27 מחזורים. היא גם הקבוצה מהיישוב הקטן ביותר שלוקחת אליפות באירופה מלבד מדינות מזעריות, כשכמות התושבים ביישוב נעה בין 800 ל-1500 תושבים.

מיאלבי, שהוליכה את הטבלה לאורך זמן רב, הצליחה לגבור על אימפריות מקומיות כמו האלופה היוצאת מאלמו, שנמצאת במקום הרביעי בטבלה, או האמרבי, שנמצאת בין היתר בבעלות של זלאטן איברהימוביץ’ שממוקמת שנייה בליגה, כשמאמנה אף מתמודד עם מחלת הסרטן. ניצחון גדול אחד הוא כבר השיג.