משחק מאכזב התקיים הערב (שני) באצטדיון טדי. בית״ר ירושלים, שקיוותה לחזור מפגרת הנבחרות ביכולת גבוהה ולתפוס את המקום השני בטבלה, רשמה ערב חלש נוסף והסתפקה בתיקו מאופס מול מ.ס. אשדוד.

כבר מהפתיחה ניכר חוסר דיוק מצד שחקני הקישור הירושלמים, שאיבדו לא מעט כדורים במרכז המגרש ואפשרו לאשדוד לצאת למתפרצות מסוכנות. השוער סילבה הציל את בית״ר כשבלם בעיטה מסוכנת במיוחד במחצית הראשונה, והחזיק את קבוצתו במשחק.

בחוליית ההגנה של בית״ר בלטו גנדרני וקארבאלי, שהפגינו משחק מדויק וללא טעויות. מנגד, הקישור הירושלמי היה רך ואיטי, וחסר את האנרגיה שאפיינה את הקבוצה בתחילת העונה. בצד השני, אשדוד הציגה משחק מסודר, ובעיקר שוער מצוין שעמד היטב מול הניסיונות של מוזי וקאלו. רבים ציפו לראות את אורי עזו לאחר השער הנהדר במחזור הקודם, אך הוא עלה רק מהספסל והספיק לספק איום אחד מסוכן לשער של סילבה.

שלו הרוש שומר על דור מיכה (אורן בן חקון)

במהלך המחצית השנייה ניסה יצחקי לשנות את המערך כשהעביר את קאלו לאגף השמאלי במטרה לנצל את העייפות באגף האשדודי, אך גם המהלך הזה לא הניב תוצאה. האוהדים הרבים שהגיעו לטדי קיוו לראות קבוצה חדה ומחויבת יותר, אך יצאו מאוכזבים לאו דווקא מהתוצאה, אלא בעיקר מהיכולת הבינונית ומהעובדה שבית”ר פספסה הזדמנות פז להתקרב לצמרת.

אשדוד, מנגד, יכולה להיות מרוצה – השיגה נקודה חשובה מחוץ לבית, וכזו שמקרבת אותה למרכז הטבלה ומעניקה לה ביטחון לקראת המשך העונה. עושה רושם שגם הפעם, כמו שאר קבוצות הצמרת, הירושלמים עדיין לא חזרו חדים מהפגרה והפער מהמקום הראשון נותר בעינו.