ראשל"צ עברה לניהול עמותה בראשות אלי סניור

איש העסקים, עמוס לוזון, העביר באופן רשמי את הבעלות על הפועל ראשון לציון לעמותה, שתנוהל מעתה על ידי העיתונאי אלי סניור. על מועמדותו של סניור לניהול הקבוצה פורסם לראשונה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

במהלך השנים האחרונות כשלה הפועל ראשון לציון מקצועית, וראש העיר רז קינסטליך חיפש גורם עסקי שייקח על עצמו את ניהול הקבוצה. לבסוף החליט ראש העיר לשנות את הגישה, והעביר את ניהול העמותה לידי סניור.

החלטה זו משקפת ככל הנראה ירידה ברצון העירוני לראות את ראשון לציון חוזרת לליגת העל. סניור, עיתונאי בכיר בערוץ 13, הוביל בשנים האחרונות את עירוני בית דגן מליגה ב'. כעת, בית דגן תהפוך לקבוצת בת של ראשון לציון.

סניור מתכנן למנות אדם אחר שיעמוד בראש העמותה של בית דגן, כדי שינהל את הקבוצה באופן שוטף. במקביל, הוא יידרש לגייס ספונסרים חדשים שיתמכו במועדון, במטרה להגדיל את התקציב העומד כיום על כ־14 מיליון שקלים, כולל מחלקת הנוער.