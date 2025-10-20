סערה: אוהדי קבוצת כדורסל הרגו נהג אוטובוס

סעריה ענקית באיטליה: הספורט מביא לנו תמיד דברים טובים ורגעי נחת, אך לפעמים הוא גם יכול להיות מסוכן ומספק לנו רגעים פחות טובים. אתמול (ראשון), נהג אוטובוס בארץ המגף נהרג לאחר שאוהדי האולטראס של קבוצת הכדורסל סבסטיאני רייטי יידו אבנים לעבר האוטובוס שהוביל את אוהדי קבוצת פיסטויה.

באחת מהתקריות האלימות הגדולות ביותר שבהן היו מעורבים אוהדי ספורט איטלקיים, כ-40 אוהדי פיסטויה היו בדרכם הביתה לאחר ניצחון במשחק הליגה השנייה באיטליה, 73:88 על סבסטיאני בחוץ, כאשר מספר אוהדי המפסידה, שהסתתרו מאחורי שלל מעקה הבטיחות של הכביש המהיר, פתחו במתקפה ופגעו אנושות באחד משני הנהגים שישבו מלפנים.

המשטרה המקומית חוקרת כ-10 אוהדים ולפי הכתוב בתקשורת טרם בוצעו מעצרים. מספר אנשים השתתפו במתקפה, לאחר שעל פי החשד עקבו אחר האוטובוס מספר קילומטרים מעבר לצומת בכביש המהיר שבו הסתיים הליווי המשטרתי, כשבשל המתח הרב בין מחנות האוהדים, שוטרים ליוו את האוטובוס ועל פי הדיווחים מספר אוהדי אולטראס רדפו אחריו.

בפיסטויה הביעו “עצב עמוק” על מותו של הנהג והוסיפו כי המועדון מזועזע מהנסיבות שהובילו לטרגדיה. מנגד, בסבסטיאני גינו את האירוע והתנערו לחלוטין ממה שקרה, תוך כדי הבעת תנחומים למשפחת הנהג. ראש עיריית רייטי אגב, דניאלה סינבלדי, כינה את המעשה “פלילי ומזעזע, כל הקהילה מגנה בזעם את המעשה הנתעב שאין לו שר לעיר ולספורט”.

בנוסף, ראשת ממשלת איטליה, ג’ורג’יה מלוני, התייחסה לכך ופרסמה הודעה רשמית: “בלתי מתקבל על הדעת וטירוף מוחלט. חדשות נוראיות שמשאירות אותי ללא מילים, מעשה אלים. אני מביע את תנחומיי העמוקים למשפחת הקורבן ואת הזדהותי עם מי שנכחו באסון, אני סומכת על כך שהאחראים למעשה הפחדני והפלילי הזה יזוהו ויועמדו במהרה לדין".