יום שני, 20.10.2025 שעה 21:17
כדורסל ישראלי

סערה: אוהדי קבוצת כדורסל הרגו נהג אוטובוס

הלם באיטליה: אוהדי האולטראס של מועדון מהליגה השנייה יידו אבנים לעבר אוהדי היריבה והנהג נהרג. ראשת הממשלה גינתה: "מקווה שהאחראים יעמדו לדין"

|
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)

סעריה ענקית באיטליה: הספורט מביא לנו תמיד דברים טובים ורגעי נחת, אך לפעמים הוא גם יכול להיות מסוכן ומספק לנו רגעים פחות טובים. אתמול (ראשון), נהג אוטובוס בארץ המגף נהרג לאחר שאוהדי האולטראס של קבוצת הכדורסל סבסטיאני רייטי יידו אבנים לעבר האוטובוס שהוביל את אוהדי קבוצת פיסטויה.

באחת מהתקריות האלימות הגדולות ביותר שבהן היו מעורבים אוהדי ספורט איטלקיים, כ-40 אוהדי פיסטויה היו בדרכם הביתה לאחר ניצחון במשחק הליגה השנייה באיטליה, 73:88 על סבסטיאני בחוץ, כאשר מספר אוהדי המפסידה, שהסתתרו מאחורי שלל מעקה הבטיחות של הכביש המהיר, פתחו במתקפה ופגעו אנושות באחד משני הנהגים שישבו מלפנים.

המשטרה המקומית חוקרת כ-10 אוהדים ולפי הכתוב בתקשורת טרם בוצעו מעצרים. מספר אנשים השתתפו במתקפה, לאחר שעל פי החשד עקבו אחר האוטובוס מספר קילומטרים מעבר לצומת בכביש המהיר שבו הסתיים הליווי המשטרתי, כשבשל המתח הרב בין מחנות האוהדים, שוטרים ליוו את האוטובוס ועל פי הדיווחים מספר אוהדי אולטראס רדפו אחריו.

בפיסטויה הביעו “עצב עמוק” על מותו של הנהג והוסיפו כי המועדון מזועזע מהנסיבות שהובילו לטרגדיה. מנגד, בסבסטיאני גינו את האירוע והתנערו לחלוטין ממה שקרה, תוך כדי הבעת תנחומים למשפחת הנהג. ראש עיריית רייטי אגב, דניאלה סינבלדי, כינה את המעשה “פלילי ומזעזע, כל הקהילה מגנה בזעם את המעשה הנתעב שאין לו שר לעיר ולספורט”.

באלוטלי עושה סדר: מה פייק ומה אמיתי?

בנוסף, ראשת ממשלת איטליה, ג’ורג’יה מלוני, התייחסה לכך ופרסמה הודעה רשמית: “בלתי מתקבל על הדעת וטירוף מוחלט. חדשות נוראיות שמשאירות אותי ללא מילים, מעשה אלים. אני מביע את תנחומיי העמוקים למשפחת הקורבן ואת הזדהותי עם מי שנכחו באסון, אני סומכת על כך שהאחראים למעשה הפחדני והפלילי הזה יזוהו ויועמדו במהרה לדין".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */