נערים ג': דרבי מרתק בת"א, ניצחון בכורה לק"ש

המחזור התשיעי בליגת העל של שנתון נערים ג' ננעל לפני זמן קצר (שני), עם סיומם של שני משחקים שהשלימו את פאזל משחקי המחזור, בשניהם הושגו תוצאות משמעותיות מאוד: מכבי ת"א מנצחת בדרבי ושומרת על מאזן מושלם ועל יתרון של ארבע נקודות מהמקום השני בו מדורגת מכבי פ"ת. בתחתית הטבלה עירוני קרית שמונה, המוחרגת מירידה, עלתה למקום הלפני אחרון על חשבונה של בני סכנין.

הפועל חדרה - עירוני קריית שמונה 1:0

ערב שמח לקבוצת נערים ג' של עירוני קריית שמונה, המודרכת ע"י אושרי דדון-אמסלם. הקבוצה הצפונית ביותר בליגה, שצברה שתי נקודות בשמונה משחקים, זכתה בניצחון בכורה - 0:1 על הפועל חדרה, שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה ומקדימה בארבע נקודות את הפועל ראשל"צ, שמדורגת במקום המוביל למשחק מבחן על ההישארות בליגה.

למרות שמשלב מוקדם של המחצית השנייה עירוני קריית שמונה נאלצה לשחק בעשרה שחקנים, בשל הרחקה תמוהה של הבלם, איתי בן טל, בכרטיס צהוב שני, הקבוצה הצפונית הצליחה לחקות את קבוצת נערים ב', שניצחה ברמת השרון 1:2, למרות שגם משורותיה הורחק בלם בתחילת המחצית השנייה. שער שכבש דוד בן נון בדקה ה-70 עשה את ההבדל וסידר לקריית שמונה ניצחון מתוק. בשלהי המשחק הורחק משורות חדרה בכרטיס צהוב המגן הימני, מקיאס מולה.

מאמן ק”ש, אושרי דדון-אמסלם: “עמידה טקטית מצוינת במחצית הראשונה והגעה למספר מצבים טובים. תחילת מחצית שניה קיבלנו אדום והתוכנית משחק לא השתנתה ניסינו לצאת קדימה במעברים מהירים ולהגיע למצבים, אמונה ומחויבות של כלל השחקנים הובילה ליתרון שהספיק עד הסיום במשחק הקרבה יוצא דופן.מגיעה מילה טובה לכלל שחקני הסגל של הקבוצה שמעודדים ורוצים בהצלחת הקבוצה ומאמינים בדרך שלי. מטרות להמשך? המשכיות נקודה”.

בני יהודה - מכבי ת"א 5:3

שוב זה קורה לקבוצה המייצגת את מכבי ת"א בשנתון נערים ג', שאותה מדריך עידן ביטון: לאחר שבעונה שעברה קבוצת שנתון 2010 ניצחה בשכונת התקווה 2:3, לאחר שפיגרה 2:0 בהפסקת המחצית הראשונה - גם קבוצת שנתון 2011 מצאה את עצמה לפנות ערב סופגת שני שערים במחצית הראשונה במשחק חוץ מול בני יהודה - שירדה להפסקת המחצית ביתרון, אך גם הפעם מכבי ת"א הצליחה לחולל מהפך במחצית השנייה ולשמור על מאזן מושלם.

שחקני נערים ג' של מכבי תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

צמד שערים שכבש מלך שערי בני יהודה, שקד יעיש (10’, 28’), שהעלה את מאזנו האישי לשש הבקעות, כשבין לבין שער עמית מירלי, בשערו השישי העונה, כבש שער בדקה ה-20 לזכות קבוצתו, יצרו יתרון 1:2 לבני יהודה בתום המחצית הראשונה.

מכבי ת"א אחרת עלתה למחצית השנייה ובתוך זמן קצר הצליחה לחולל מהפך: שלושער שכבש מלך שערי הליגה, דניאל פרץ (54’, 56’, 61’) העלה את מאזנו של החלוץ ל-14 הבקעות ואת מכבי ת"א ליתרון 2:4. בדקה ה-78 עומאר דכה, שעלה כמחליף, כבש את שערו הרביעי העונה - שער שהעלה את מכבי ת"א ליתרון 2:5. דקה לאחר מכן, שער שכבש המחליף משורות המארחת, אורי קטש, בשערו הראשון העונה, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:5 לזכות מכבי ת"א. בני יהודה שומרת על פער של חמש נקודות מהקו האדום.

מאמן הצהובים, עידן ביטון: “אחרי שפיגרנו 2:1 במחצית, במחצית השנייה השחקנים הראו אופי, חזרנו למשחק והפכנו לניצחון 3:5, גאה מאוד בעבודה הקבוצתית, זאת מכבי תל אביב. נמשיך לעבוד קשה ולהשתפר, וגם כל הכבוד לבני יהודה, היא קבוצה טובה ומאומנת”.

הפועל פ"ת - מכבי פ"ת 4:0

המשחק המרכזי של משחקי השבת היה משחק הדרבי של פ"ת, שם אירחה הפועל ממרכז הטבלה את סגנית המוליכה, מכבי - שלמרות מאזן נטול הפסדים מצאה עצמה מרוחקת ארבע נקודות מהמוליכה, מכבי ת"א, שנהנתה ממאזן מושלם.

רגע לפני הירידה להפסקת המחצית הראשונה שער שכבש אדר נוני העלה את מכבי פ"ת ליתרון 0:1. אדר נוני השלים צמד בדקה ה-42 והכפיל את מאזן השערים העונתי שלו. בדקה ה-59 ראם שמואל כבש את שערו השני העונה והעלה את מכבי פ"ת ליתרון 0:3. בדקה ה-66 אליאב אוליאל, מלך שערי מכבי פ"ת, כבש את שערו השישי העונה וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:4 עוצמתי לזכות חניכיו של ירין תלמיד.

מכבי פ"ת נערים ג' (נזיה סולטאן)

יתר התוצאות:

הפועל ירושלים - מ.ס אשדוד 0:0

בני סכנין - הפועל כפר סבא 2:0 (כבשו: מוחמד ג'בארין, רון לוינסון)

מ.כ נווה יוסף חיפה - מכבי נתניה 4:1 (כבש לנווה יוסף: אורי אטיאס. כבשו לנתניה: איתי מטיאס, מוחמד מנסור, דביר בן שלוש - צמד)

הפועל ת"א - הפועל רעננה 1:1 (כבש לסכנין: אחמד טאהא. כבש לרעננה: רואי ישי)

הפועל ראשל"צ - מכבי חיפה 4:1 (כבש לראשל"צ: בן ששון. כבשו לחיפה: יוגב אוחיון - צמד, רועי אלפה וליאם כיאל)

הפועל באר שבע - בית"ר ירושלים 2:1 (כבש לבאר שבע: יהלי ביטון. כבשו לבית"ר ירושלים: מיאל מזרחי ואריל אמשלם)