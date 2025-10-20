יום שני, 20.10.2025 שעה 21:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"רוצים להבטיח שכלל האוהדים יגיעו בביטחון"

אחרי אירועי הדרבי, דובר ראש ממשלת בריטניה אישר שהמשטרה פנתה למקבילה בישראל כדי לדעת על חלקם של האוהדים הצהובים, שבועיים לפני מכבי - וילה

|
יציע הפועל ת
יציע הפועל ת"א (שחר גרוס)

יממה עברה לאחר אירועי הדרבי התל אביבי, כשמעבר לכותרות ולתגובות שזה גרם פה בארץ, זה כמובן גם מעסיק את רחבי העולם, כאשר בבריטנה לא נותרו אדישים למשחק שלא התקיים בין מכבי להפועל, כשכמובן יש את עניין התזמון על רקע הגעתם של הצהובים למפגש בליגה האירופית מול אסטון וילה ב-6 בנובמבר.

לאחר שברחבי התקשורת הבריטית התעסקו בדרבי, כעת נראה שזה גם משפיע מסביב, כשמדווח היום (שני) שהמשטרה המקומית פנתה למשטרת ישראל “בקשה לקבלת הבהרות בנוגע לחלקם, אם בכלל, של אוהדי מכבי באירועים, כשהדובר של ראש הממשלה קיר סטארמר אמר: “כפי שאמרנו, אנחנו רוצים להבטיח שכל האוהדים יוכלו ליהנות מהמשחק של אסטון וילה באופן בטוח בחודש הבא”. אגב, סטארמר בעצמו בעבר אמר שהוא יעשה כל מה שנדרש כדי להבטיח שהקהל הצהוב יגיע.

בנוסף, גם שרת החינוך של בריטניה, ברידג’ט פיליפסון, הגיבה לאירועים: “ההחלטה למנוע מאוהדים להגיע למשחק מטעמי ביטחון היא קשה מאוד להצדקה”, כשהיא גם הבהירה כי הממשלה תספק את המשאבים הדרושים כדי להבטיח משחק בטוח: “לא מקובל שאוהדים ייאלצו להישאר בבית רק מחשש למה שעלול לקרות”.

אוהדי מכבי תל אביב מחוץ לבלומפילד (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב מחוץ לבלומפילד (רדאד ג'בארה)

כזכור, מי שמוביל את ההתקפה נגד הממשלה הבריטית הוא איוב חאן שטען: “אם ראש הממשלה החליט שההחלטה הייתה שגויה ושצריך לבטלה, מבלי להבין בכלל מה עמד מאחוריה, אז הוא גם יישא באחריות אם יתרחשו מהומות, אם ייפצעו שוטרים או אוהדים, או אם ייגרם נזק לעסקים בעיר.

“זו לא החלטה שנוגעת לדת או לאמונה. זה עניין של ביטחון ציבורי ושל ניסיון עבר עם קבוצת אוהדים בעייתית. להפוך את זה לנושא של גזע ודת זו טעות חמורה, ראש הממשלה ניסה להפוך את זה לכלי פוליטי, וזה מסוכן. המשטרה שלנו קיבלה החלטה מקצועית מבוססת על מודיעין ועל ניסיון רב שנים, וראוי שיתנו לה גיבוי במקום לתקוף. האמת פשוטה: מדובר באוהדים עם היסטוריה של אלימות, ראינו שוב מהומות בתל אביב וזה בדיוק למה המשטרה שלנו צדקה”.

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

כזכור, אסטון וילה עצמה הודיעה כי משטרת ברמינגהאם חוששת לביטחון האוהדים שיגיעו למשחק ואסרה את הגעת אוהדי מכבי, נכון לעכשיו, מה שגרם לסערה גדולה בממלכה. ממשלת בריטניה הפעילה לחץ להפוך את ההחלטה, כשמבקביל יש גורמים אחרים שנותנים את הגיבוי להחלטה של המשטרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */