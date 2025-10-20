"רוצים להבטיח שכלל האוהדים יגיעו בביטחון"

יממה עברה לאחר אירועי הדרבי התל אביבי, כשמעבר לכותרות ולתגובות שזה גרם פה בארץ, זה כמובן גם מעסיק את רחבי העולם, כאשר בבריטנה לא נותרו אדישים למשחק שלא התקיים בין מכבי להפועל, כשכמובן יש את עניין התזמון על רקע הגעתם של הצהובים למפגש בליגה האירופית מול אסטון וילה ב-6 בנובמבר.

לאחר שברחבי התקשורת הבריטית התעסקו בדרבי, כעת נראה שזה גם משפיע מסביב, כשמדווח היום (שני) שהמשטרה המקומית פנתה למשטרת ישראל “בקשה לקבלת הבהרות בנוגע לחלקם, אם בכלל, של אוהדי מכבי באירועים, כשהדובר של ראש הממשלה קיר סטארמר אמר: “כפי שאמרנו, אנחנו רוצים להבטיח שכל האוהדים יוכלו ליהנות מהמשחק של אסטון וילה באופן בטוח בחודש הבא”. אגב, סטארמר בעצמו בעבר אמר שהוא יעשה כל מה שנדרש כדי להבטיח שהקהל הצהוב יגיע.

בנוסף, גם שרת החינוך של בריטניה, ברידג’ט פיליפסון, הגיבה לאירועים: “ההחלטה למנוע מאוהדים להגיע למשחק מטעמי ביטחון היא קשה מאוד להצדקה”, כשהיא גם הבהירה כי הממשלה תספק את המשאבים הדרושים כדי להבטיח משחק בטוח: “לא מקובל שאוהדים ייאלצו להישאר בבית רק מחשש למה שעלול לקרות”.

אוהדי מכבי תל אביב מחוץ לבלומפילד (רדאד ג'בארה)

כזכור, מי שמוביל את ההתקפה נגד הממשלה הבריטית הוא איוב חאן שטען: “אם ראש הממשלה החליט שההחלטה הייתה שגויה ושצריך לבטלה, מבלי להבין בכלל מה עמד מאחוריה, אז הוא גם יישא באחריות אם יתרחשו מהומות, אם ייפצעו שוטרים או אוהדים, או אם ייגרם נזק לעסקים בעיר.

“זו לא החלטה שנוגעת לדת או לאמונה. זה עניין של ביטחון ציבורי ושל ניסיון עבר עם קבוצת אוהדים בעייתית. להפוך את זה לנושא של גזע ודת זו טעות חמורה, ראש הממשלה ניסה להפוך את זה לכלי פוליטי, וזה מסוכן. המשטרה שלנו קיבלה החלטה מקצועית מבוססת על מודיעין ועל ניסיון רב שנים, וראוי שיתנו לה גיבוי במקום לתקוף. האמת פשוטה: מדובר באוהדים עם היסטוריה של אלימות, ראינו שוב מהומות בתל אביב וזה בדיוק למה המשטרה שלנו צדקה”.

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

כזכור, אסטון וילה עצמה הודיעה כי משטרת ברמינגהאם חוששת לביטחון האוהדים שיגיעו למשחק ואסרה את הגעת אוהדי מכבי, נכון לעכשיו, מה שגרם לסערה גדולה בממלכה. ממשלת בריטניה הפעילה לחץ להפוך את ההחלטה, כשמבקביל יש גורמים אחרים שנותנים את הגיבוי להחלטה של המשטרה.