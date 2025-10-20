יום שני, 20.10.2025 שעה 21:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
1612-267מכבי נתניה1
1511-177הפועל פ"ת2
158-147הפועל ת"א3
146-147מכבי פ"ת4
1312-127בית"ר ירושלים5
118-167מכבי ת"א6
1113-107עירוני ק"ש7
109-107הפועל ב"ש8
106-66מכבי חיפה9
94-57בני יהודה10
911-117מ.ס. אשדוד11
811-136הפועל רעננה12
814-87הפועל חיפה13
712-127הפועל כפ"ס14
713-97הפועל ראשל"צ15
419-107הפועל רמה"ש16
418-77מכבי הרצליה17
120-77הפועל עכו18

נוער: מכבי ת"א הביסה, 0:1 להפועל ת"א בכפ"ס

מכבי ת"א שברה רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון עם 0:5 על הפועל ראשל"צ. הפועל ת"א ניצחה 0:1 את הפועל כפר סבא. מכבי חיפה תשחק מול רעננה בדצמבר

|
איתי זפרני בטירוף (חגי מיכאלי)
איתי זפרני בטירוף (חגי מיכאלי)

שמונה מתוך תשעה משחקים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל לנוער הגיעו לסיומם. משחקה של האלופה, מכבי חיפה, מול הפועל רעננה, יסגור את המחזור. המשחק נדחה לשני בדצמבר, זאת בשל משחקה של מכבי חיפה ביום רביעי הקרוב מול אוסטריה וינה במסגרת מסלול האלופות המקביל לשלב הבתים בליגת האלופות לנוער. גולת הכותרת של שני משחקי היום - הניצחונות שהשיגו מכבי ת"א והפועל ת"א על יריבותיהן, ניצחונות שעזרו לשתיהן לשפר עמדות בצמרת הטבלה. 

הפועל כפר סבא - הפועל ת"א 1:0

ניצחון רביעי ברציפות לחניכים של שחר וייזינגר, מאז ההפסד 2:1 במשחק הדרבי מול בני יהודה. האדומים שומרים על פער של נקודה אחת מצמד המוליכות ששיחקו אתמול: מכבי נתניה - שניצחה 1:6 את בית"ר ירושלים ומכבי פ"ת - שניצחה 0:6 את הפועל חיפה. מנגד, הפועל כפר סבא נותרה בחלק התחתון של הטבלה, כשהיא מקדימה בשלוש נקודות את הקו האדום.

שער הניצחון הובקע בדקה ה-44: במהלך על טהרת ילידי 2007 מסירה של עמנואל זאודה מצאה את מקאי בנבניסטי, שבעט מתוך הרחבה, כבש שער שני העונה וסלל את דרכה של הפועל ת"א לניצחון 0:2. 

הנוער של הפועל ת"א בעננים (חגי מיכאלי)הנוער של הפועל ת"א בעננים (חגי מיכאלי)

מכבי ת"א - הפועל ראשל"צ 0:5

אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, בהם הפסד 2:1 כואב במשחק הדרבי מול הפועל, החבורה של דן רומן התפוצצה במשחק הביתי מול הפועל ראשל"צ, שנערך באצטדיון בנס ציונה. מכבי ת"א מדורגת במקום השישי, כשהיא רחוקה חמש נקודות מפסגת הטבלה. מנגד, הפועל ראשל"צ ממשיכה להקדים בשלוש נקודות את הקו האדום.

יהונתן אביב (2007) בשערו השלישי העונה העלה בדקה ה-12 את מכבי ת"א ליתרון 0:1. בדקה ה-40 היה זה התור של חלוץ נבחרת הנוער, עילאי בן סימון (2009) לכבוש את שערו השלישי העונה ולקבוע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:2 לזכות מכבי ת"א.

עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)

בדקה ה-52 מלך שערי מכבי ת"א, איתי זפרני (2007) כבש את שערו השישי העונה והעלה את קבוצתו ליתרון 0:3. בדקה ה-64 החלוץ נועם יעקב (2008) כבש שער בכורה במדי קבוצת הנוער וזה כבר 0:4 צהוב. בדקה ה-80 נפסקה בעיטת פנדל לזכות מכבי ת"א, יהל אברג'ל (2007), שעלה כמחליף, כבש את שערו השני העונה וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:5 לזכות מכבי ת"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */