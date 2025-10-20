נוער: מכבי ת"א הביסה, 0:1 להפועל ת"א בכפ"ס

שמונה מתוך תשעה משחקים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל לנוער הגיעו לסיומם. משחקה של האלופה, מכבי חיפה, מול הפועל רעננה, יסגור את המחזור. המשחק נדחה לשני בדצמבר, זאת בשל משחקה של מכבי חיפה ביום רביעי הקרוב מול אוסטריה וינה במסגרת מסלול האלופות המקביל לשלב הבתים בליגת האלופות לנוער. גולת הכותרת של שני משחקי היום - הניצחונות שהשיגו מכבי ת"א והפועל ת"א על יריבותיהן, ניצחונות שעזרו לשתיהן לשפר עמדות בצמרת הטבלה.

הפועל כפר סבא - הפועל ת"א 1:0

ניצחון רביעי ברציפות לחניכים של שחר וייזינגר, מאז ההפסד 2:1 במשחק הדרבי מול בני יהודה. האדומים שומרים על פער של נקודה אחת מצמד המוליכות ששיחקו אתמול: מכבי נתניה - שניצחה 1:6 את בית"ר ירושלים ומכבי פ"ת - שניצחה 0:6 את הפועל חיפה. מנגד, הפועל כפר סבא נותרה בחלק התחתון של הטבלה, כשהיא מקדימה בשלוש נקודות את הקו האדום.

שער הניצחון הובקע בדקה ה-44: במהלך על טהרת ילידי 2007 מסירה של עמנואל זאודה מצאה את מקאי בנבניסטי, שבעט מתוך הרחבה, כבש שער שני העונה וסלל את דרכה של הפועל ת"א לניצחון 0:2.

הנוער של הפועל ת"א בעננים (חגי מיכאלי)

מכבי ת"א - הפועל ראשל"צ 0:5

אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, בהם הפסד 2:1 כואב במשחק הדרבי מול הפועל, החבורה של דן רומן התפוצצה במשחק הביתי מול הפועל ראשל"צ, שנערך באצטדיון בנס ציונה. מכבי ת"א מדורגת במקום השישי, כשהיא רחוקה חמש נקודות מפסגת הטבלה. מנגד, הפועל ראשל"צ ממשיכה להקדים בשלוש נקודות את הקו האדום.

יהונתן אביב (2007) בשערו השלישי העונה העלה בדקה ה-12 את מכבי ת"א ליתרון 0:1. בדקה ה-40 היה זה התור של חלוץ נבחרת הנוער, עילאי בן סימון (2009) לכבוש את שערו השלישי העונה ולקבוע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:2 לזכות מכבי ת"א.

עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)

בדקה ה-52 מלך שערי מכבי ת"א, איתי זפרני (2007) כבש את שערו השישי העונה והעלה את קבוצתו ליתרון 0:3. בדקה ה-64 החלוץ נועם יעקב (2008) כבש שער בכורה במדי קבוצת הנוער וזה כבר 0:4 צהוב. בדקה ה-80 נפסקה בעיטת פנדל לזכות מכבי ת"א, יהל אברג'ל (2007), שעלה כמחליף, כבש את שערו השני העונה וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:5 לזכות מכבי ת"א.