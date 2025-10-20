"מעריץ את סימאונה, הוא צריך לבוא לפרמייר ליג"

אחרי הפגרה שחלפה לה בסופ”ש האחרון, מחר (שלישי) משחקי ליגת האלופות חוזרים אלינו, כאשר מפגש מעניין מצפה, כשארסנל תפגוש את אתלטיקו מדריד. היום, כיותר מ-24 שעות לפני המשחק, מאמן התותחנים, מיקל ארטטה, ושחקן הקבוצה, מיקל מרינו, התכוננו ודיברו.

ארטטה פתח עם מחמאה למקבילו על הקווים, דייגו סימאונה: “הוא ברמה גבוהה מאוד, התקופה שלו באתלטיקו מדהימה, הוא יצר זהות, הוא יצר רוח, קשה מאוד להשיג את זה. בשבילי, זה מדהים. הוא השראה עבורי במצבים רבים. יש לו תשוקה, יש לו יכולת, הרבה אנרגיה. זה אתגר לעשות את זה ולשכנע את השחקנים ולשמור על זה כלכך הרבה זמן ברמה הזאת. אני מעריץ אותו, זה אדיר מה שהוא והקבוצה שלו עשו.

“האם אפשר לדמיין אותו בפרמייר ליג? יש לנו מאמנים נהדרים בליגה, אני לא יודע אם הוא היה רוצה לבוא לכאן, אבל כל מה שראינו מאתלטיקו מדריד הוא טוב מאוד. אם אתה באלופות, אתה יכול לעשות את זה בכל ליגה, הוא חייב לבוא לכאן ולנסות את זה, אני בטוח שהוא היה מצליח מאוד”.

דייגו סימאונה (IMAGO)

על הקבוצה שלו אמר: “הקבוצה התבגרה מאוד אבל זה עדיין מוקדם, נותרו עוד הרבה משחקים, אני אוהב לראות את האנרגיה והשאפתנות של הקבוצה וכל משחק חשוב. אנחנו בכושר טוב, הולכים להתמודד מול יריבה שתדרוש מאיתנו הרבה, זה יהיה משחק שקשה מאוד לנצח בו”.

מרינו אמר: “תחילת העונה מדהימה עבורנו, אבל הדבר החשוב הוא איך שהעונה תסתיים, זה מסע ארוך ואנחנו מוכנים. הסגל טוב מאוד, ההחתמות החדשות שיפרו את הרמה, ארטטה דוחף אותנו להשתפר, הוא רוצה שהכל יהיה מושלם. החתימה שלי? זה היה קיץ עמוס מאוד, דיברתי עם המאמן וההזדמנות לחזור לפרמייר נתנה לי מוטיבציה, גם העובדה שיש לי את אחד המאמנים הטובים בעולם משחק תפקיד.

“שיטת ההגנה של אתלטיקו? אם לעשות את העבודה שלך היטב זה דבר שלילי, זה די לא הוגן להעריך אותה ככה. בכדורגל, אתה צריך להיות טוב בהגנה, טוב בנייחים, זה קצת כמו מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו גם תוקפים טוב. זה מה שקורה לאתלטיקו, אתה לא זוכה בליגות או נלחם על כל אליפות אם אתה לא קבוצה שלמה במיוחד”.