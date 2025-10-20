יום שני, 20.10.2025 שעה 19:07
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

מוזי בהרכב בית"ר, מוצ'ה ואנסה ב-11 של אשדוד

אחרי השלושער מהספסל בניצחון על הפועל פ"ת, הקיצוני של הקבוצה מהבירה יפתח אצל יצחקי. מנגד, הקשר יחזור להרכב, שחקן הכנף ימשיך להוביל את ההתקפה

טימותי מוזי (חג'אג' רחאל)
טימותי מוזי (חג'אג' רחאל)

לאחר פיצוץ הדרבי התל אביבי, הערב (שני, 20:00) חוזרים להתעסק בכדורגל במפגש שנועל את המחזור השביעי בליגת העל, כשבית”ר ירושלים מארחת את מ.ס אשדוד. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במומנטום חיובי, כשהירושלמים עם שלושה ניצחונות ברציפות, והקבוצה מעיר הנמל מגיעה עם שניים.

הקבוצה של ברק יצחקי, רוצה לנצל את התוצאות של היריבות לצמרת, עם ההפסדים של מכבי חיפה והפועל באר שבע, כדי להתקרב לפסגה. היא תיאלץ לעשות זאת בלי הקפטן המורחק שלה, ירדן שועה. אחרי הניצחונות על עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה, הירושלמים ניצחו בגדול במחזור האחרון את הפועל פתח תקווה עם 2:5 בעשרה שחקנים.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, ירדן כהן, ירין לוי, דור מיכה, עדי יונה, עומר אצילי, טימוטי מוזי וג’ונבוסקו קאלו.

מנגד, הקבוצה מעיר הנמל התאוששה מפתיחת עונה חלשה של שלושה הפסדים רצופים, עם ניצחונות על ק”ש וחיינה גם כן. החבורה של חיים סילבס ניצבת כרגע במקום התשיעי, רחוקה שמונה נקודות מהקו האדום ויודעת שניצחון ישלח אותה לחלקו העליון של הטבלה בשלב מוקדם של העונה.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, טום בן זקן, איברהים דיאקיטה, טימוטי אוואני, מוחמד עאמר, נועם מוצ’ה, רועי גורדנה, שליו הרוש, אילי טמם, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

