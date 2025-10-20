הפועל תושפע? הקבוצה שעלולה לעזוב את היורוליג

על רקע הדיווחים בצרפת על כך שוילרבאן שוקלת את צעדיה ביורוליג ועשויה לעזוב לטובת ליגת האלופות של פיב”א, היום (שני) דווח ב’יורוהופס’ כי הקבוצה שבבעלותו של טוני פארקר עלולה למצוא את עצמה בלי קשר לכך מחוץ למפעל הבכיר של אירופה בעונה הבאה, בעקבות תקנות שהיא לא עומדת בהן.

הקבוצה הצרפתית כבר נמצאת בסכנת גירוש מהיורוליג בשל אי עמידה בדרישות הכספיות של רישיון A. על פי הדיווח, היא לא הצליחה לעמוד במינימום לשכר השחקנים כפי שנקבע על ידי חוקי הפייר פליי הפיננסי, שאמור להיות 5.85 מיליון אירו, או 30% מההכנסה הממוצעת המוגדרת של מועדוני רישיון A.

על פי נתונים רשמיים שפורסמו, עלות השכר של וילרבאן היא 4.55 מיליון אירו, הרבה מתחת לסכום שהיורוליג דורשת ממועדוניה/בעלי המניות שלה.

טוני פארקר (שחר גרוס)

הפער הזה עשוי להוביל לסנקציות מצד היורוליג על הצרפתים, וגם נותן לליגה את הזכות לגרש את המועדון, או שבעלי המניות יכולים להחליט לא להזמין אותם להאריך את הרישיון. העניין כבר נדון בדירקטוריון היורוליג האחרון.

אז, כך או אחרת, מה שבטוח הוא שהקבוצה נראית קרובה ליציאה מהיורוליג, לאחר שרישיון המועדון פג תוקף הקיץ ועדיין לא נחתם חוזה חדש. בינתיים, טוני פארקר הודיע ​​בפומבי על כוונתו להפוך למאמן ראשי ב-NBA, צעד שהעצים את השמועות על כוונתו למכור את המועדון, או לפחות את רוב המניות שבבעלותו.

מי שעשויה להרוויח מהעניין היא הפועל תל אביב, שקיבלה את מקומה לעונה במפעל עקב זכייתה ביורוקאפ, אך היא לא בעלת רישיון ארוך טווח, ולכן אם קבוצה תעזוב זה יכול לפנות לה את הדרך. בכל מקרה, הקבוצה שבבעלות עופר ינאי תוכל להבטיח את השתתפותה בעונה הבאה אם תעפיל לפלייאוף היורוליג.