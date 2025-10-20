יום שני, 20.10.2025 שעה 19:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

הפועל תושפע? הקבוצה שעלולה לעזוב את היורוליג

אחת מקבוצות המפעל הבכיר ביבשת לא עומדת בדרישות הכספיות של שכר השחקנים, ועלולה למצוא את עצמה בחוץ בקיץ הבא, במה שעשוי להשפיע על הפועל ת"א

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

על רקע הדיווחים בצרפת על כך שוילרבאן שוקלת את צעדיה ביורוליג ועשויה לעזוב לטובת ליגת האלופות של פיב”א, היום (שני) דווח ב’יורוהופס’ כי הקבוצה שבבעלותו של טוני פארקר עלולה למצוא את עצמה בלי קשר לכך מחוץ למפעל הבכיר של אירופה בעונה הבאה, בעקבות תקנות שהיא לא עומדת בהן. 

הקבוצה הצרפתית כבר נמצאת בסכנת גירוש מהיורוליג בשל אי עמידה בדרישות הכספיות של רישיון A. על פי הדיווח, היא לא הצליחה לעמוד במינימום לשכר השחקנים כפי שנקבע על ידי חוקי הפייר פליי הפיננסי, שאמור להיות 5.85 מיליון אירו, או 30% מההכנסה הממוצעת המוגדרת של מועדוני רישיון A.

על פי נתונים רשמיים שפורסמו, עלות השכר של וילרבאן היא 4.55 מיליון אירו, הרבה מתחת לסכום שהיורוליג דורשת ממועדוניה/בעלי המניות שלה.

טוני פארקר (שחר גרוס)טוני פארקר (שחר גרוס)

הפער הזה עשוי להוביל לסנקציות מצד היורוליג על הצרפתים, וגם נותן לליגה את הזכות לגרש את המועדון, או שבעלי המניות יכולים להחליט לא להזמין אותם להאריך את הרישיון. העניין כבר נדון בדירקטוריון היורוליג האחרון.

אז, כך או אחרת, מה שבטוח הוא שהקבוצה נראית קרובה ליציאה מהיורוליג, לאחר שרישיון המועדון פג תוקף הקיץ ועדיין לא נחתם חוזה חדש. בינתיים, טוני פארקר הודיע ​​בפומבי על כוונתו להפוך למאמן ראשי ב-NBA, צעד שהעצים את השמועות על כוונתו למכור את המועדון, או לפחות את רוב המניות שבבעלותו.

מי שעשויה להרוויח מהעניין היא הפועל תל אביב, שקיבלה את מקומה לעונה במפעל עקב זכייתה ביורוקאפ, אך היא לא בעלת רישיון ארוך טווח, ולכן אם קבוצה תעזוב זה יכול לפנות לה את הדרך. בכל מקרה, הקבוצה שבבעלות עופר ינאי תוכל להבטיח את השתתפותה בעונה הבאה אם תעפיל לפלייאוף היורוליג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */