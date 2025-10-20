התובע המליץ: הורדת 2 נק' והפסד טכני להפועל

יממה עברה לאחר אירועי הדרבי התל אביבי, והמסקנות החלו להגיע, וכמובן עוד יגיעו, אך בינתיים תובע ההתאחדות עו”ד גלעד ברגמן החליט להעמיד לדין את קבוצות הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לדין משמעתי. הדיון יתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 16:00 בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל ברמת גן.

סעיפי האישום ובקשת ענישה, הפועל תל אביב: הקבוצה מואשמת בקריאות פוגעניות בשל השיר "שתהיה שואה למכבי", כמפורט בדו"ח המשקיף, באי קיום חובות הקבוצה הביתית בשל הוראות סעיפים, 6א(8) ו-6ב(4) ו-(8) לתקנון האליפות, וכן בהתפרעות אוהדים ב"נסיבות מחמירות", הן בשל השימוש והשלכת ריבוי אמצעים פירוטכניים, מלפחות שלושה יציעים שונים, אשר הביאו לכך שהמשחק לא הגיע לסיומו (וכלל לא התחיל) והן בשל נזק גוף משמעותי שנגרם לחלק מהפצועים, כמפורט בדוח המשקיף (כוויות ביד ושאיפת עשן). יוער כי ניתן היה לייחס לקבוצה נסיבות מחמירות גם בשל השלכת אמצעים פירוטכניים בין יציעים.

סעיף נוסף: בגין הקריאות הגזעניות מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-10,000 ₪ש”ח בגין הפעלת האמצעים הפירוטכניים, לרבות השלכת לפחות 44 רימוני עשן אל כר הדשא, כמו גם לפחות 2 זיקוקים נוספים, מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-184,000 ש”ח. בנוסף, מבוקש להטיל על הקבוצה עונש של הפחתת נקודה בפועל, להפעיל את העונש שנגזר עליה בהליך 125674 (בשל ירי זיקוקים למגרש) ולהפחית ממאזנה נקודה נוספת, וכן להפעיל את עונש התנאי שנגזר עליה בהליך 128770, לאיסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ, בשל אי קיום המשחק.

שוטרי משטרת ישראל בהתייעצות (רדאד ג'בארה)

בנוסף, דורש הפסד טכני: “בשל אחריות הנאשמת לאי קיום המשחק, בהתאם להוראות סעיפים 12ט(1), 12ט(2), ו-12ט(4)(ו) ו(ז), מבוקש לקבוע את תוצאת המשחק 3:0 לטובת מכבי תל אביב.

סעיפי האישום ובקשת ענישה, מכבי תל אביב: “הקבוצה מואשמת בקריאות גזעניות, בשל הקריאות "טועמה מחבל", כמפורט בדוח המשקיף, וכן בהתפרעות אוהדים, בשל השלכת לפחות 4 אמצעים פירוטכניים לכר הדשא, לאחר ההודעה על ביטול המשחק”.

“בגין הקריאות הגזעניות (בפעם השנייה העונה), מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-15,000 ש”ח + סכום זהה ע"ת, בכל הרשעה נוספת בקריאות גזעניות. בגין השלכת לפחות 4 אמצעים פירוטכניים לכר הדשא, מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-16,000 ש”ח. כן מבוקש להשית על הקבוצה גם עונש של איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ”.