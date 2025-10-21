יום שלישי, 21.10.2025 שעה 19:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

חוזר לכרמל: בכר מונה רשמית למאמן מכבי חיפה

המאמן המעוטר, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, ישוב לקדנציה שלישית בירוק. גם גיא צרפתי ישוב כעוזרו. שחר: "מערכת היחסים הייתה ונותרה נהדרת"

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

עכשיו זה רשמי, ברק בכר מונה למאמן מכבי חיפה ויעמוד על הקווים בכרמל לקדנציה השלישית שלו. האקס המעוטר יחליף את דייגו פלורס, שהחליף אותו, והוא חוזר חמישה חודשים מאז שפוטר. יישאר עם אותו החוזה שהיה לו במועדון, וירוויח 400 אלף אירו לעונה. על המועמדות של בכר למכבי חיפה פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

יחד איתו יגיע גם עוזר המאמן גיא צרפתי, לאחר שהוא קיבל מוקדם יותר את האישור משינו זוארץ לעזוב את נבחרת נוער ב’ ולחבור לבכר במכבי חיפה. השניים יעבירו את האימון כבר מחר (רביעי) לקראת המשחק מול טבריה בשבת ב-19:30.

נשיא  המועדון יעקב שחר אמר בנושא: “אני שמח על חזרתו של ברק למועדון שלנו. על אף הפרידה, מערכת היחסים הייתה ונותרה נהדרת, לברק זכויות רבות במכבי ונעזור לו כולנו לשוב ולהצליח”.

הקבוצה פתחה בצורה רעה מאוד את העונה, ומעבר להדחה מאירופה לאחר שבעה מחזורים יש לה רק שני ניצחונות. הפסד 1:0 לב”ש, 1:1 נגד מכבי ת”א, 1:1 נגד הפועל חיפה ו-0:0 נגד בית”ר ירושלים התקבלו עוד בראשי המועדון, אבל הקש ששבר את גב הגמל היה ה-3:2 נגד נתניה בסמי עופר, אחרי שהירוקים הובילו 0:2.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

האירוע גרם לדייגו פלורס להיות מוזמן להנהלת המועדון, ואלו הודיעו לו שהוא מסיים את חלקו לאחר כאמור שבעה מחזורים. בכר, שלא סיים את העונה בקדנציה השנייה שלו אשתקד, חוזר מהר מהצפוי, כאשר יש לציין שהוא עדיין קיבל משכורת ממכבי חיפה בתקופה הזו. כעת, הוא ינסה לתקן את התקופה הרעה בעונה שעברה, ולשחזר את התקופה המדהימה מהקדנציה הראשונה.

נזכיר שברק בכר זכה עם מכבי חיפה בשלוש אליפויות ברציפות, בתקופה פשוט חלומית ומהטובות ביותר שידע המועדון הירוק. מעבר לשלוש אליפויות, הקבוצה שיחקה כדורגל מרשים במיוחד, ואף רשמה העפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות, ורשמה שם אפילו ניצחון ענק על יובנטוס. כעת, בכר יקווה שפעם שלישית גלידה.

המשחק הראשון של המאמן הישראלי על הקווים יהיה נגד עירוני טבריה ביום שבת (25.10) ב-19:30, והוא ינסה להחזיר את מכבי חיפה למסלול הניצחונות. בשלב הזה הירוקים עם תשע נקודות בלבד מתוך 21 אפשריות, והמקום הראשון נראה כמו חלום רחוק, כאשר הפועל ב”ש כבר עם תשע נקודות יותר. עוד מקדימות את חיפה: מכבי ת”א, הפועל ת”א, בית”ר י-ם, הפועל חיפה וסכנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */