חוזר לכרמל: בכר מונה רשמית למאמן מכבי חיפה

עכשיו זה רשמי, ברק בכר מונה למאמן מכבי חיפה ויעמוד על הקווים בכרמל לקדנציה השלישית שלו. האקס המעוטר יחליף את דייגו פלורס, שהחליף אותו, והוא חוזר חמישה חודשים מאז שפוטר. יישאר עם אותו החוזה שהיה לו במועדון, וירוויח 400 אלף אירו לעונה. על המועמדות של בכר למכבי חיפה פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

יחד איתו יגיע גם עוזר המאמן גיא צרפתי, לאחר שהוא קיבל מוקדם יותר את האישור משינו זוארץ לעזוב את נבחרת נוער ב’ ולחבור לבכר במכבי חיפה. השניים יעבירו את האימון כבר מחר (רביעי) לקראת המשחק מול טבריה בשבת ב-19:30.

נשיא המועדון יעקב שחר אמר בנושא: “אני שמח על חזרתו של ברק למועדון שלנו. על אף הפרידה, מערכת היחסים הייתה ונותרה נהדרת, לברק זכויות רבות במכבי ונעזור לו כולנו לשוב ולהצליח”.

הקבוצה פתחה בצורה רעה מאוד את העונה, ומעבר להדחה מאירופה לאחר שבעה מחזורים יש לה רק שני ניצחונות. הפסד 1:0 לב”ש, 1:1 נגד מכבי ת”א, 1:1 נגד הפועל חיפה ו-0:0 נגד בית”ר ירושלים התקבלו עוד בראשי המועדון, אבל הקש ששבר את גב הגמל היה ה-3:2 נגד נתניה בסמי עופר, אחרי שהירוקים הובילו 0:2.

ברק בכר (עמרי שטיין)

האירוע גרם לדייגו פלורס להיות מוזמן להנהלת המועדון, ואלו הודיעו לו שהוא מסיים את חלקו לאחר כאמור שבעה מחזורים. בכר, שלא סיים את העונה בקדנציה השנייה שלו אשתקד, חוזר מהר מהצפוי, כאשר יש לציין שהוא עדיין קיבל משכורת ממכבי חיפה בתקופה הזו. כעת, הוא ינסה לתקן את התקופה הרעה בעונה שעברה, ולשחזר את התקופה המדהימה מהקדנציה הראשונה.

נזכיר שברק בכר זכה עם מכבי חיפה בשלוש אליפויות ברציפות, בתקופה פשוט חלומית ומהטובות ביותר שידע המועדון הירוק. מעבר לשלוש אליפויות, הקבוצה שיחקה כדורגל מרשים במיוחד, ואף רשמה העפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות, ורשמה שם אפילו ניצחון ענק על יובנטוס. כעת, בכר יקווה שפעם שלישית גלידה.

המשחק הראשון של המאמן הישראלי על הקווים יהיה נגד עירוני טבריה ביום שבת (25.10) ב-19:30, והוא ינסה להחזיר את מכבי חיפה למסלול הניצחונות. בשלב הזה הירוקים עם תשע נקודות בלבד מתוך 21 אפשריות, והמקום הראשון נראה כמו חלום רחוק, כאשר הפועל ב”ש כבר עם תשע נקודות יותר. עוד מקדימות את חיפה: מכבי ת”א, הפועל ת”א, בית”ר י-ם, הפועל חיפה וסכנין.