יום שני, 20.10.2025 שעה 16:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

11 חשודים שנעצרו שוחררו בתנאים מגבילים

המשטרה הודיעה שהחשודים שנעצרו בחדש להתפרעויות והפרות סדר קשות בבלומפילד באירועי הדרבי שוחררו בתנאים מגבילים, כולל הרחקה ממגרשי הכדורגל

|
המשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)
המשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

אירוע מאוד עצוב קרה אתמול (ראשון) באצטדיון בלומפילד, לאחר שהמשחק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב לא שוחק בהוראת המשטרה. הקהל האדום זרק פירוטכניקה לדשא, אזרחים ושוטרים נפצעו, ולבסוף המשחק פוצץ, ומחוץ לאצטדיון נרשם כאוס מוחלט בין המשטרה לקהל.

דוברות המשטרה מסרה: “בית משפט השלום בתל אביב שחרר בתנאים מגבילים 11 חשודים שנעצרו ע"י המשטרה בחשד להתפרעויות והפרות סדר קשות באצטדיון בלומפילד. אתמול, במהלך פעילות המשטרה נגד מתפרעים ומפרי הסדר באצטדיון בלומפילד נעצרו על ידי השוטרים 11 חשודים בגין הפרות הסדר ותקיפת שוטרים”.

עוד רשמו: “הם נחקרו בתחנת משטרת יפו והיום בשעות הבוקר הובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם. בתום הדיונים שוחררו העצורים למעצר בית ותנאים מגבילים שונים, כולל הרחקה ממגרשי כדורגל. החקירה נמשכת”.

