ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

פליק: מרגיש רגשות שונים, בארסה שינתה אותי

מאמן בארסה לפני אולימפיאקוס היום ב-19:45: "אוהב את המועדון, אבל לא אוהב שנכדי רואה אותי כך". פרמין: "לאמין ימאל הטוב בעולם". ראפיניה ייעדר

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

בעוד פחות משבוע ברצלונה תפגוש את ריאל מדריד לקלאסיקו (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), אבל עוד לפני כן מצפה לה המשחק מול אולימפיאקוס בליגת האלופות היום (שלישי) ב-19:45. ראפיניה, פראן טורס, רוברט לבנדובסקי, דני אולמו, גאבי, ז’ואן גארסיה ומארק אנדרה טר שטגן יהיו מחוץ לסגל, ובנוסף לכך אנדראס כריסטנסן שוחרר מהאימון אחרי שסבל מבעיה בעיכול.

האנזי פליק דיבר במסיבת העיתונאים והעיד כי גם הוא עצמו מופתע מהשינוי שעבר מאז הגיע לברצלונה: "אני לא יותר לחוץ, אבל אני מרגיש רגשות שונים מבעבר. אני זוכר שכשהייתי מאמן באיירן מינכן וניצחנו 2:8 את ברצלונה, לא חייכתי אפילו אחרי שמונה שערים. היום אני מרגיש אחרת. המועדון הזה שינה אותי לגמרי. אני אוהב את המועדון הזה, את העיר, את האנשים פה – אני חי את המועדון. אבל אני לא אוהב לראות את עצמי בטלוויזיה, וגם לא רוצה שהנכד שלי יראה אותי כך – אולי אני צריך לשנות את ההתנהגות שלי".

פליק דיבר על החגיגה השנויה במחלוקת שלו אחרי השער הדרמטי של רונאלד אראוחו בניצחון על ג’ירונה. המאמן התייחס גם להרחקה בדרבי הקטלוני: “אמרתי את זה כבר אחרי המשחק מול ג'ירונה - לא היה שום דבר נגד השופט, הוא פירש את זה אחרת, ואני חייב לקבל את זה".

ינצח? פליק (IMAGO)ינצח? פליק (IMAGO)

פליק דיבר גם על הפצועים: "אנחנו מקווים שגם טורס וגם ראפיניה יהיו כשירים לקלאסיקו. כשפראן חזר מהנבחרת ראינו שהמצב שלו קצת בעייתי, לא חמור אבל יש סיכון. נבחן אותו שוב ביום חמישי ונראה איך הוא מגיב. אני מתגעגע לראפיניה, הוא היה מאוד חשוב עבורנו בעונה שעברה. כששחקן משחק ברמה כזו, זה טוב לקבוצה – וכמובן שאני מתגעגע אליו".

פליק החמיא גם לשחקני הרכש: "רשפורד שחקן נהדר כחלוץ, אבל יכול גם לשחק כקיצוני. כשחתמנו איתו, ידענו שהוא יכול לשחק גם כ-9 וגם כ-11. הוא השתפר מאוד בשבועות האחרונים, תורם לנו המון, והוא בהחלט יכול לשחק כ-9. ברדג’י? אנחנו חושבים עליו גם כחלוץ וגם כקשר התקפי. זו לא החלטה קלה – אנחנו לא חושבים רק על ההרכב הפותח, אלא גם על מי שיסיים את המשחק".

על מרק ברנאל הצעיר נשמע פליק זהיר במיוחד: "אנחנו צריכים לשמור עליו. אנחנו לא בטוחים שהוא כשיר ב-100% למשחקים הקשוחים האלה. ראינו מה היה מול סביליה – זה לא הזמן הכי טוב עבורו. נמצא לו משחקים מתאימים יותר, והוא צריך גם להראות שיפור באימונים. הוא עוד לא ברמה הגבוהה ביותר למשחקים מהסוג הזה, וצריך לעזור לו להתקדם".

ראפיניה (IMAGO)ראפיניה (IMAGO)

פרמין לופס אמר: "זו ליגת האלופות, מפעל מאוד חשוב ואנחנו מצפים לזה. לאמין ימאל? אני מכיר אותו מאז שאנחנו ילדים, והוא השחקן הכי טוב בעולם. כולם מדברים עליו, וינסו לפגוע בו. הוא צריך להישאר רגוע, הוא בוגר לגילו ואנחנו מנסים לעזור לו, כי הוא חשוב מאוד. אם הוא יהיה טוב – הקבוצה תהיה טובה".

לאמין ימאל מגיע בתור נשיא המועדון וכובש

פרמין נשאל גם על מצבו הפיזי והשיב: "אני מרגיש טוב, שיחקתי 45 דקות ואני מוכן למה שהמאמן יחליט". הקשר הוסיף: "אנחנו לא במקום שבו היינו רוצים להיות, אבל יש עוד הרבה עונה. הקבוצה מאוחדת ורוצה להשתפר. המאמן מבקש ממני ללחוץ גבוה, לשחק פשוט וליצור הזדמנויות. אני יכול לשחק כקשר התקפי או קיצוני – איפה שצריך אותי".

