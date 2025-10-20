מכבי חיפה קצף חזרה לנצח נגד מכבי עמישב פ"ת

המחזור הרביעי בליגת מרכז יצא לדרך ביום שישי האחרון, במשחק בו אירחה קבוצת "צו פיוס" של מכבי עמישב פתח תקווה את מכבי חיפה קצף. הקבוצה המארחת התייצבה למשחק, כשבמאזנה הפסד אחד, תוצאת תיקו אחת וניצחון 1:3 במשחק החוץ מול סקציה נס ציונה, שנערך שבוע קודם.

לעומתה, מכבי חיפה קצף, שהחלה את העונה עם ניצחון ביתי 1:4 על מכבי נתניה, מצאה את עצמה בשני המשחקים האחרונים כובשת וסופגת באותה מידה. במחזור השני במשחק החוץ מול הפועל פתח תקווה, שהסתיים בשוויון 4:4, וגם במשחק הביתי מול הפועל תל אביב דרום, שהסתיים בתיקו 2:2.

במשחק בין שתי הקבוצות, הקבוצה המארחת לבשה את המדים הירוקים, בעוד שהאורחת לבשה את המדים הלבנים ועשתה את הדרך חזרה לחיפה שמחה ומאושרת בזכות ניצחון 1:2.

מכבי חיפה ילדים א' (באדיבות המועדון)

שער שכבש דוד מנגיסטו העניק למכבי חיפה יתרון 0:1 בתום המחצית הראשונה. עם פתיחת המחצית השנייה שער מהיר שכבשו המלאבס מרגלו של ליאור בוכריס קבע שוויון 1:1. לקראת סיום המשחק שער שכבש יהלי סבג החזיר את היתרון לחיפאים, שבסיום חגגו ניצחון 1:2.

בסופ"ש יתייצבו שתי הקבוצות למשחקים במסגרת גביע המדינה. מכבי חיפה קצף, המודרכת ע"י יורם בסר - משיאני הזכיות בגביע המדינה, תתארח בשבת הקרובה אצל הפועל מטה אשר מליגת מפרץ. לעומתה, מכבי עמישב פ”ת בהדרכתו של תומר פינקלשטיין, תתארח יום קודם לכן אצל מכבי הרצליה מליגת שרון.