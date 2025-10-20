הרכבים וציונים



יוג'ין אנסה בורח לעומר אצילי (אורן בן חקון) יוג'ין אנסה בורח לעומר אצילי (אורן בן חקון)

לאחר פיצוץ הדרבי התל אביבי, הערב חוזרים להתעסק בכדורגל במפגש שנועל את המחזור השביעי בליגת העל, כשבית”ר ירושלים מארחת בשעה זו את מ.ס אשדוד. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במומנטום חיובי, כשהירושלמים עם שלושה ניצחונות ברציפות, והקבוצה מעיר הנמל מגיעה עם שניים.

הקבוצה של ברק יצחקי, רוצה לנצל את התוצאות של היריבות לצמרת, עם ההפסדים של מכבי חיפה והפועל באר שבע, כדי להתקרב לפסגה. היא תיאלץ לעשות זאת בלי הקפטן המורחק שלה, ירדן שועה. אחרי הניצחונות על עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה, הירושלמים ניצחו בגדול במחזור האחרון את הפועל פתח תקווה עם 2:5 בעשרה שחקנים.

מנגד, הקבוצה מעיר הנמל התאוששה מפתיחת עונה חלשה של שלושה הפסדים רצופים, עם ניצחונות על ק”ש וחיינה גם כן. החבורה של חיים סילבס ניצבת כרגע במקום התשיעי, רחוקה שמונה נקודות מהקו האדום ויודעת שניצחון ישלח אותה לחלקו העליון של הטבלה בשלב מוקדם של העונה.