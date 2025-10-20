גיא בן זיו
20/10/2025 20:00
יוג'ין אנסה בורח לעומר אצילי (אורן בן חקון)
לאחר פיצוץ הדרבי התל אביבי, הערב חוזרים להתעסק בכדורגל במפגש שנועל את המחזור השביעי בליגת העל, כשבית”ר ירושלים מארחת בשעה זו את מ.ס אשדוד. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במומנטום חיובי, כשהירושלמים עם שלושה ניצחונות ברציפות, והקבוצה מעיר הנמל מגיעה עם שניים.
הקבוצה של ברק יצחקי, רוצה לנצל את התוצאות של היריבות לצמרת, עם ההפסדים של מכבי חיפה והפועל באר שבע, כדי להתקרב לפסגה. היא תיאלץ לעשות זאת בלי הקפטן המורחק שלה, ירדן שועה. אחרי הניצחונות על עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה, הירושלמים ניצחו בגדול במחזור האחרון את הפועל פתח תקווה עם 2:5 בעשרה שחקנים.
מנגד, הקבוצה מעיר הנמל התאוששה מפתיחת עונה חלשה של שלושה הפסדים רצופים, עם ניצחונות על ק”ש וחיינה גם כן. החבורה של חיים סילבס ניצבת כרגע במקום התשיעי, רחוקה שמונה נקודות מהקו האדום ויודעת שניצחון ישלח אותה לחלקו העליון של הטבלה בשלב מוקדם של העונה.
מחצית שניה
-
'88
- יכריע את המשחק? רביד אברג'יל נכנס מול הקבוצה בה גדל, כשהחליף את ג'ונבוסקו קאלו לדקות ההכרעה
-
'87
- רועי אלימלך מנע התקפה מתפרצת וספג כרטיס צהוב
-
'85
- אצילי הצליח למצוא את עצמו פנוי וניסה לכבוש בבעיטה מקצה הרחבה, אבל איברהים דיאקיטה גלש ושלח את הכדור לקרן
-
'84
- קארים קימבידי נכנס במקום ז'אן פלורן באטום בחילוף השני מצד אשדוד
-
'81
- אצילי ניגש גם להגביה את הקרן ומצא בדיוק רב את ראשו של ג'ונבוסקו קאלו, שנגח בצורה לא טובה ושלח את הכדור החוצה
-
'80
- עומר אצילי ניגש לבעיטה חופשית על סף הרחבה, בעט לפינה הנגדית ונתקל גם הפעם בקרול נימצ'יסקי, שהדף לקרן
-
'69
- ברק יצחקי ריענן את ההתקפה שלו כשהכניס את דור חוגי במקום טימוטי מוזי
-
'69
- אורי עזו הוא החילוף הראשון בשורות אשדוד, כשנכנס על חשבון שלו הרוש למגרש
-
'64
- בריאן קרבאלי הצליח להגיע ראשון לכדור חופשי של עומר אצילי שהוגבה לרחבה, אבל נגח את הכדור החוצה
-
'63
- שלו הרוש הצטרף לרשימת המוצהבים ההולכת וגדלה
-
'62
- זיו בן שימול ינסה להעיר את חבריו לקבוצה במשחק כשעלה לשחק במקום עדי יונה
-
'57
- ירדן כהן ניסה לשבור את הבצורת במחצית השנייה עם מצב ראשון לשער של אשדוד, אבל גם הוא, כמו יתר חבריו, לא היה מדויק ושלח את הכדור החוצה
מחצית ראשונה
-
'44
- אילי טמם ניסה לראשונה במשחק לאיים על השער של בית"ר, אבל הכדור הסתובב יותר מדי ויצא החוצה
-
'43
- נועם מוצ'ה מסר ליוג'ין אנסה, שהכניס כדור רוחב לבאטום. חלוץ אשדוד ניסה לכבוש עם העקב, אבל לא היה מדויק
-
'42
- רועי אלימלך מסר לאצילי, שקלט את נימצ'יסקי עומד מחוץ לקו השער וניסה להקשית מעליו אבל השוער הפולני תפס את הכדור בקלות
-
'28
- באטום הצליח להשתלט על כדור ברחבה אחרי מסירת עומק של רועי גורדנה אבל החלוץ הקמרוני נעצר על ידי מיגל סילבה שסיפק הצלת ענק והדף לקרן
-
'27
- יוג'ין אנסה קיבל כרטיס צהוב אחרי שדרך על בריאן קרבאלי
-
'22
- ז'אן פלורן באטום הצליח לצאת למבצע אישי יפה, אבל חלוצה הקמרוני של אשדוד לא היה מדויק בבעיטה ושלח אותה החוצה
-
'18
- לוקה גדראני הפך למוצהב הראשון בהתמודדות, כשמנע ממ.ס אשדוד לצאת להתקפה
-
'12
- עומר אצילי ניסה להפתיע את קרול נימצ'יסקי כשסובב כדור מהקרן, אבל השוער הפולני היה ערני והצליח להדוף לקרן נוספת
-
'9
- ג'ונבוסקו קאלו היה הראשון לנסות לבעוט לשער כשהצליח להשתלט על כדור תועה אבל שלח אותו רחוק מהמסגרת
-
'1
- השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! בית"ר ירושלים תטפס בסיום למקום השני או שמ.ס אשדוד תחבר ניצחון שלישי רצוף?