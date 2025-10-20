יום שני, 20.10.2025 שעה 14:53
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
282-971הפועל ת"א
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
175-651הפועל העמק
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

בון אחד בדרך החוצה מנתניה, שני בדרך לגליל

אחרי הניצחון הדרמטי על ר"ג, בנתניה החליטו לדלל את הסגל, קיילב הפצוע כנראה לא יחזור לקבוצה. בגליל קרובים לסיכום עם גארד חולון כמחליף לבלייקס

|
עידן אבשלום (רועי כפיר)
עידן אבשלום (רועי כפיר)

באליצור נתניה היו כמובן מרוצים מאוד מהניצחון הביתי הדרמטי אמש (ראשון) 93:95 על מכבי רמת גן, שהושג לאחר 2 הארכות. במשחק נרשמו כמה נתונים משוגעים, הבולט ביניהם היה לא פחות מ-68 ריבאונדים שהורידה נתניה – הנתון השני בגובהו בליגת העל. הראשון הוא 70, של הפועל ירושלים, שהושג בעונת 2006/7 בניצחון על אשקלון, שהושג אחרי לא פחות משש הארכות. 

נתניה לא רשמה אתמול למשחק את טריי קלווין, שקרע את הרצועה הצולבת ונראה כי סיים את העונה, ואת קיילב בון, שלאחר ששוחרר מנס ציונה בתחילת העונה, נמצא בדרכו החוצה גם מהיהלומים.

מי שכן בלטו בצהוב היו שאק ביוקנן, עם דאבל-דאבל של 22 נקודות ו-10 ריבאונדים בנוסף לשישה אסיסטים בדרך ל-31 במדד היעילות ב-43 דקות. ניקו קרבאצ'ו סיפק 22 נקודות, 15 ריבאונדים, ו-27 במדד היעילות ב-37 דקות. סמאג' כריסטון נתן  14 נקודות, 11 אסיסטים ו-6 ריבאונדים ב-42 דקות ואוטיס פרייז'ר שהתעלה בסיום בדרך לניצחון רשם 19 נקודות ו-8 ריבאונדים ב-37 דקות. בנתניה מרוצים מאוד מהזרים שחתמו והחמיאו להם רבות אתמול לאחר המשחק. 

גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

בהפועל גליל עליון, יצאו אתמול הרבה פחות מרוצים, לאחר התבוסה בקרית אתא, 96:79. ללא ג'יילן בלייקס הפצוע, כוכב הניצחון על העמק במחזור הראשון, הקבוצה נראתה כעדר ללא רועה ואיבדה 19 כדורים, כנגד 13 אסיסטים בלבד. בקבוצה, כידוע מחפשים מחליף לבלייקס והמועמד המוביל הוא גארד הפועל חולון, ג'ורדן בון.

בון (28, 1.91), שלא שיחק עם הסגולים העונה, לא בליגת האלופות ולא בליגה, נמצא בשיחות מתקדמות עם המועדון הצפוני והוא המועמד המוביל להחליף את בלייקס בקבוצה של גוני יזרעאלי. הגארד, כזכור, לא שיחק בשנתיים הקודמות, בשל פציעות בברכו. כמובן שהעסקה תלויה בנכונות של הפועל חולון לשחרר את השחקן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */