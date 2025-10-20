יום שני, 20.10.2025 שעה 14:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

דוידסון: צריכה לקום יחידה מיוחדת של המשטרה

חבר הכנסת מיש עתיד ל"שיחת היום" לאחר אירועי הדרבי: "צריך יחידת מודיעין שתביא את החומרים לפני הפיצוץ. הנושא הזה בנשמתי, אעשה דיון ועוד דיון"

|
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמה שכולם חיכו לחזרת הדרבי של תל אביב, אך הוא לא קרה. משטרת ישראל החליטה לפוצץ את המשחק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב אתמול (ראשון), זאת אחרי שהקהל האדום זרק פירוטכניקה לדשא לפני עליית השחקנים ונפצעו שוטרים ואזרחים. חבר הכנסת סימון דוידסון עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על הנושא.

הודעת שאתה הולך לבדוק לעומק את כל אירוע הדרבי?
”זה דיון 8 שאני עושה בנושא הזה בשנים האחרונות בכנסת. זזים דברים, אך הבעיה המרכזית היא שצריכה לקום יחידה מיוחדת של המשטרה, במיוחד יחידת מודיעין, שצריכה להביא את החומרים לפני הפיצוץ הגדול”.

המשטרה יודעת מתי יהיו הפעלות של אמצעי פירוטכניקה והיא מודעת להכל, פשוט אין לה מספיק כוח למנוע את זה.
”לפני מספר חודשים אצלי בוועדה, המשרד לביטחון לאומי הודיע שהוא מקים את הוועדה הזאת ב-12 מיליון שקל, אך לצערי עד היום לא קמה הוועדה הזו”.

ח"כ סימון דוידסון (לילך וויס-רוזנברג)ח"כ סימון דוידסון (לילך וויס-רוזנברג)

אבל אתם מבזבזים את הזמן, כלום לא יוצא מזה.
”אני אמשיך ואעשה עוד דיון ועוד דיון, ולא ארים ידיים, הנושא הזה בנשמתי. אני מבין את האוהדים וגם את הילד שנדרס על ידי סוס מחוץ לאצטדיון. אין לי אפשרות כזאת להגיד לא נעשה שום דבר. יש לי גם חקיקה של הקמת בית דין לספורט, זה גם לוקח זמן”.

אנחנו כל הזמן שומעים שיש ויש, אבל אין תכלס.
”גם מהאופוזיציה אני יכול לקדם דברים וזה יקרה, אבל זה לוקח זמן לפחות 8 חודשים תהליך כזה של חקיקה. אבל נקדם את זה כי זה מה שהספורט צריך, אני לא רוצה ששופט שלא מבין בספורט ישפוט במקרים כל כך דרמטיים. זה נס שאף אחד לא נהרג מהאירועים האלו. בסוף יקרה פה אסון”.

את מי הזמנת לדיון?
”את משרד המשפטים, האוצר, הספורט, המשרד לביטחון לאומי וגם קבוצות אוהדים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */