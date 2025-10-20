דוידסון: צריכה לקום יחידה מיוחדת של המשטרה

כמה שכולם חיכו לחזרת הדרבי של תל אביב, אך הוא לא קרה. משטרת ישראל החליטה לפוצץ את המשחק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב אתמול (ראשון), זאת אחרי שהקהל האדום זרק פירוטכניקה לדשא לפני עליית השחקנים ונפצעו שוטרים ואזרחים. חבר הכנסת סימון דוידסון עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על הנושא.

הודעת שאתה הולך לבדוק לעומק את כל אירוע הדרבי?

”זה דיון 8 שאני עושה בנושא הזה בשנים האחרונות בכנסת. זזים דברים, אך הבעיה המרכזית היא שצריכה לקום יחידה מיוחדת של המשטרה, במיוחד יחידת מודיעין, שצריכה להביא את החומרים לפני הפיצוץ הגדול”.

המשטרה יודעת מתי יהיו הפעלות של אמצעי פירוטכניקה והיא מודעת להכל, פשוט אין לה מספיק כוח למנוע את זה.

”לפני מספר חודשים אצלי בוועדה, המשרד לביטחון לאומי הודיע שהוא מקים את הוועדה הזאת ב-12 מיליון שקל, אך לצערי עד היום לא קמה הוועדה הזו”.

אבל אתם מבזבזים את הזמן, כלום לא יוצא מזה.

”אני אמשיך ואעשה עוד דיון ועוד דיון, ולא ארים ידיים, הנושא הזה בנשמתי. אני מבין את האוהדים וגם את הילד שנדרס על ידי סוס מחוץ לאצטדיון. אין לי אפשרות כזאת להגיד לא נעשה שום דבר. יש לי גם חקיקה של הקמת בית דין לספורט, זה גם לוקח זמן”.

אנחנו כל הזמן שומעים שיש ויש, אבל אין תכלס.

”גם מהאופוזיציה אני יכול לקדם דברים וזה יקרה, אבל זה לוקח זמן לפחות 8 חודשים תהליך כזה של חקיקה. אבל נקדם את זה כי זה מה שהספורט צריך, אני לא רוצה ששופט שלא מבין בספורט ישפוט במקרים כל כך דרמטיים. זה נס שאף אחד לא נהרג מהאירועים האלו. בסוף יקרה פה אסון”.

את מי הזמנת לדיון?

”את משרד המשפטים, האוצר, הספורט, המשרד לביטחון לאומי וגם קבוצות אוהדים”.