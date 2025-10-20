"ברגע שמזיזים קצת את המשטרה, הסיפור נגמר"

תמונות כל כך עצובות הגיעו אתמול (ראשון) מאצטדיון בלומפילד, כאשר המשטרה החליטה שלא לקיים את הדרבי של תל אביב, זאת אחרי שאוהדי הפועל תל אביב זרקו פירוטכניקה לדשא, ונפגעו שוטרים ואזרחים. סמנכ”ל הפועל ת”א, ארז נעמן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

המשחק הזה היה באחריותכם, אתם כנראה תעמדו לדין, בסוף זה התחיל מהקהל שלכם.

”חשוב לי קודם להתייחס לדברים של דובר משטרת מחוז ת”א שחר גמזו. במילים עדינות זה מגוחך. עם כל הכבוד לו שהוא מדבר רהוט ויפה ורוצה לייצר מציאות מדומה, זה ממש לא היה ככה”.

אתה חושב שזו החלטה מהבית?

”בוודאות, אתם פרסמתם שהם התריעו שאם יהיו אבוקות יפוצצו את המשחק. זה איום שכבר שמענו בעבר, הוא נשמע בבית”ר נגד ריינה וגם במשחק שלנו בחצי הגמר בעונה שעברה נגד ב”ש, והמנכ”ל גיא פרימור אמר שהוא לא הולך להגיע למשחק כי הוא לא יהמר על זה. עכשיו, יהיו עוד עשרות משחקים כאלה השנה. כשהוא צעד לעבר חדר השופטים בבלומפילד, ההחלטה כבר נפלה.

“זה שהוא אומר יפה שהם קיבלו החלטה שקולה ומדויקת, זה לא איך שזה קרה בפועל. אני הייתי שם, הוא פשוט יורה על השופטים ‘המשחק נגמר, להודיע לתקשורת וכו’ וכו’’ בזמן שעוד היה עשן באצטדיון. ההחלטה הייתה מאוד מהירה. כשהוא זרק את זה בחלל החדר, לדעתי כבר מישהו אמר לכם את זה. יש כאן גורמים מההתאחדות והמנהלת, צריכים לדבר, ביקשתי לעצור רגע”.

שוטרי משטרת ישראל בהתייעצות (רדאד ג'בארה)

אז אתה אומר שהכל היה מתוכנן?

”ברגע שמשהו קצת מזיז אותם, נגמר הסיפור. עכשיו זה גם היה ברור מה יהיה בחוץ. ספורט זה לא אירופה, בדרבי תל אביבי יש אמוציות. היריבות נהיית יותר קשה ואני יכול להגיד לכם שמכל הדרבים שהיו לי, לא הייתה באצטדיון את האווירה המלחמתית כמו בדרך כלל. אפילו נציגי מכבי ת”א אמרו שהם לא זוכרים דרבי בלי אווירת מלחמה, כשהעשן התפוגג הייתה אווירה של כדורגל.

“אני גם אמרתי לממ”ז שזה מה שיקרה, והוא אמר לי ‘אין בעיה, נפרק את מי שצריך’. אז אתה כבר מבין שהוא נעול. יצאתי החוצה לראות במו עיניי, וראיתי מאה שוטרים צועדים מכיוון שער 5 עד לכיוון שער 2 והולכים רגיל”.

בסוף נזרקה פירוטכניקה לא רק משער 5, וגם פגעה בקהל שלכם ובשוטרים.

”כמובן שאנחנו מגנים את הפירוטכניקה והפצועים, אבל אם אני לא מדבר על זה עכשיו, זה לא אומר שאנחנו בעד זה”.

שוטר במגרש (רדאד ג'בארה)

מה אתם עושים כמועדון כדי למנוע את זה?

”אתר ONE הוציא אתמול פוש ברגע שנזרקו הרימונים ‘מופע פירוטכני אדיר של אוהדי הפועל ת"א’. כולם גם הוציאו טלפונים והחלו לצלם. אף אחד לא חשב שהדבר הזה יוביל לביטול המשחק”.

אבל כשנזרק רימון עשן צה”לי ופוגע באוהדת שלכם ועושה לה כוויה בפנים, זה חמור מאוד.

”שוחחתי עם האוהדת הזאת בבוקר, ויותר כואב לה מהאלימות המשטרתית”.

בסוף יש סיכון חיי אדם, איך אתם עוצרים את הדבר הזה? איפה האחריות שלכם כמועדון?

”דובר המחוז אמר משהו שממש צמרר אותי על שיקול הדעת בשטח. צריכים להיות דברים ברורים. לגבי מי שנפגע, אנחנו בקשר איתו, רימונים מקומם לא באצטדיון כדורגל ועדיין, ההחלטה של אתמול התקבלה בקלות דעת ושערורייתית”.

מה אומר ספרא? יש כבר מסקנות?

”הוא מאוד מאוכזב. תמיד יש מסקנות”.

יציע הפועל ת"א (שחר גרוס)

מה היה עם טועמה והמשטרה?

”סלים זרק שם איזו הערה, אני לא נכחתי. לי קראו ואמרו לי בוא יש בלגן עם סלים, הבנתי שזה היה משהו עם בן גביר או בסגנון. שוטר רצה לקחת ממנו את הפרטים, זה נרגע כבר”.

אמרו שהוא זרק משהו כמו ‘משטרת בן גביר’.

”יכול להיות. אם דיווחו, כנראה שאף אחד לא משקר”.

מה המסקנות שלך מהאירוע?

”קראתי את ההודעה של ההתאחדות והמנהלת, וקצת צרם לי שהיא מלאה בהאשמות עם אפס התייחסות לאלימות הברוטלית של המשטרה, זה היה קצת עצוב. דיברו על הקומץ שהורס וכדומה, כל המועדונים הגדולים סובלים מזה. אני רואה גם שמחה לאיד”.

השוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)

מה זה שמחה לאיד? כעסתם על מכבי ת”א?

”אני לא כועס על מכבי ת”א. היה קצת בלגן בין פרימור למנספורד, אבל זה נרגע, הם לחצו ידיים ממש דקה אחרי. גיא היה בתחושה שמכבי הייתה יכולה לעשות יותר, אבל כבר אי אפשר היה לדבר עם אף אחד. דחפו אותי כשבאתי לפנות לממ”ז”.

פרימור דיבר באמוציות אחרי המשחק. מנספורד אמר שמגיע למכבי ת”א ניצחון טכני.

”בן מנספורד לא היה אומר את זה אם הוא לא היה נשאל, זה בסדר. אנחנו כמובן נילחם שזה לא יקרה”.