האמריקאים בטירוף מירדן גרזון. בדרך ל-WNBA?

ירדן גרזון ממשיכה להעלות את המניות שלה בכדורסל הנשים האמריקאי, ורגע לפני פתיחת עונת המכללות האמריקאית ב־ESPN פרסמו השבוע את מוק הדראפט לשנת 2026 – וגרזון דורגה במקום השמיני הכללי, תחזית שממקמת אותה גבוה מאוד לקראת האירועים היוקרתיים ביותר בכדורסל הנשים. לפי ההערכה, היא צפויה להיבחר על־ידי גולדן סטייס ולקיריס, קבוצת ההרחבה החדשה שתצטרף לליגה בעונה הקרובה.

קלעית על, עם ביטחון של מקצוענית

גרזון בת ה־21, שמתנשאת לגובה של כ-1.90 מטר, כבר מזמן נחשבת לאחת הקלעיות הטובות ביותר בליגת המכללות. בעונה האחרונה שלה באינדיאנה היא סיפקה 14.4 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-3.2 אסיסטים למשחק, עם אחוזים אדירים של 42.6% לשלוש. לאורך הקריירה שלה בקולג’ים היא כבר קלעה יותר מ־200 שלשות – נתון שמבהיר עד כמה יציבה וקטלנית היא מחוץ לקשת.

ב־ESPN כתבו עליה שהישראלית “מביאה שילוב נדיר של גודל, קליעה וראיית משחק שמזכירים את השחקניות האירופיות הבכירות בליגה”. יכולתה לשלב בין קור רוח, חכמת משחק וקליעה מהירה הופכת אותה למועמדת טבעית להתבלט גם מול הכוכבות הגדולות של ה-WNBA.

ירדן גרזון והכיתוב על היד (רויטרס)

עם כל המחמאות, המומחים מזכירים שהמעבר מליגת המכללות ל-WNBA לא פשוט. גרזון תצטרך להתרגל לפיזיות, לקצב המשחק הגבוה ולדרישה לעמוד מול שומרות ברמה הגבוהה ביותר. לצד הקליעה, היא תידרש לחזק את משחק ההגנה והיכולת לייצר מצבים גם כשהכדור לא אצלה. ובכל זאת - הפוטנציאל קיים: היכולת, השקט, והבגרות שהיא משדרת על המגרש הופכים אותה לשחקנית שיכולה להישאר בליגה הזו לשנים ארוכות.

אם אכן תיבחר בדראפט הקרוב, גרזון תהפוך לישראלית השניה שתשחק בליגת הנשים הטובה בעולם (אחרי שי דורון, גם היא שיחקה במכללת מרילנד) מדובר ברגע שיכול להוות השראה לדור של שחקניות צעירות בארץ, שרואות שעם עבודה קשה, נחישות וחלום אפשר להגיע עד לבמות הגדולות ביותר בעולם.